Indagan amenazas a comerciante que abatió a asaltante

“Ahora le voy a llamar a sus amigos y a mis tíos para que mañana ese p... quien hizo ya no este vivo”, es uno de los mensajes que se habría enviado, a través de la aplicación WhatsApp, que está en manos de los intervinientes.

Los que están indagando el caso también verifican otro mensaje publicado en las redes sociales, realizado por familiares del supuesto asaltante fallecido, donde justifican su accionar y condenan lo que realizó Rivaldi. “La vida no tiene precio, y no somos perfectos ninguno en este mundo, quitarle la vida a alguien por robar no es la forma de hacer las cosas”, se puede leer en la publicación.

El comerciante justiciero, por el momento, no será imputado por el Ministerio Público, según confirmó la fiscala Sophia Galeano, encargada de las pesquisas.

El hombre se encuentra en su domicilio y ya fue llamado a declarar ante la fiscala.

Pasadas las 16:00 del miércoles llegaron dos personas en una motocicleta, ingresaron al local comercial de Rivaldi y se llevaron dinero en efectivo y una notebook.

Cuando los asaltantes intentaban huir, el dueño del local realizó disparos que afectaron a uno de ellos, quien cayó en el lugar y murió prácticamente al instante.

Ayer se debería de llevar a cabo la reconstrucción de los hechos, pero el trámite quedó suspendido, de acuerdo al anuncio realizado por el departamento de Comunicación de la Fiscalía.

Para el lunes, a las 14:00, quedó fijada la realización de la reconstrucción frente al comercio, en el barrio Isla Valle de Areguá.