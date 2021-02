INC vendió clínker a cementeras privadas en época de escasez

La Industria Nacional del Cemento (INC) le vendió el año pasado, en plena época de especulación, escasez de pórtland y problemas para producir y transportar productos por el estiaje del río, clínker a la cementera Yguazú y a la de la empresa de la familia Pettengill.

De acuerdo con los datos recabados, la cementera estatal no para de tener problemas desde el año pasado, a partir de la dificultad de producción porque no podía hacer llegar el volumen de clínker necesario, hecho que le llevó a reducir su despacho de entre 20 y 35.000 bolsas por día.

Hasta el momento, la inversión de más de 80 millones de dólares de los bonos soberanos, que realizó el gobierno de Horacio Cartes en Vallemí y Villeta, está lejos de aportar mejoría en la producción, al punto que se siguió importando clínker el año pasado.

Precisamente, los informes confirmados dan cuenta de que INC le vendió clínker hacia fines del año pasado a Yguazú y Pettengill. Este último utiliza una pequeña planta conocida como Cementos Tasser, que nunca operó y está al lado de la siderúrgica Acepar de Villa Hayes.

Asimismo, se menciona que la cementera estatal estaría con una situación financiera complicada a partir de que es elevado el número de venta anticipada que tiene y que ya había sido saldada, en su momento.

También hay dudas sobre el ahorro supuestamente de 22 millones de dólares que iba a generar el cambio del sistema de combustión del horno, con el uso del coke en vez del fueloil.

NECESARIO. Por su parte, el titular de la INC, Ernesto Benítez, confirmó la venta de clínker a Yguazú y Pettengill. Indicó que no fue una cantidad importante y fue de unas 15.000 toneladas. Apuntó que esto lo comunicaron a Industria y Comercio y se explica a partir de que el año pasado, debido a la dificultad del río para transportar materia prima, se acumuló en Vallemí y la producción superaba la capacidad de almacenaje en el lugar.

Explicó que los silos estaban llenos de clínker y luego ya lo dejaron en el parque cerrado al aire libre, donde se iba degradando con el sol y la lluvia. “Entonces para evitar tener una pérdida económica de ese clínker que no se podía utilizar, por recomendación del MIC accedieron, comercializamos tanto a Yguazú Cementos como a Pettengill que necesitaba para sus obras. Les vendimos al precio del importado de 107 dólares por tonelada y ellos se fueron a buscar de la planta de Vallemí”, enfatizó.

Sobre las quejas por despachos que tardan hasta seis meses en entregar, reconoció que hay situaciones de enojo por el despacho, pero quizás de gente que estaba de la mano del negocio financiero y que especularon con el precio. Descartó que estén entregando a seis meses a los clientes.

Asimismo, Benítez rechazó que hayan solicitado un crédito para pagar aguinaldos y sueldos el año pasado, teniendo en cuenta que la empresa solo tiene línea de préstamo solo para compra de materia prima. “Nunca hicimos préstamos para pagar salarios”, recalcó.

En cuanto a la venta anticipada, dijo que habían llegado a 1.900.000 bolsas, como consecuencia de que en julio y agosto empezó a bajar la cantidad de despacho porque tuvieron muchos inconvenientes. Dijo que ese monto se redujo a alrededor de 1.200.000 bolsas.

También recordó que se estableció un reajuste del ocho por ciento de precios de las bolsas de cemento a partir del 11 de enero.

Aseguró que financieramente no están en saldo rojo. “Si miramos el macro del estado financiero, si bien no es una situación envidiable, si gracias al reajuste de precios se está sobrellevando mejor el pago de las cuentas y el sostenimiento del giro de la empresa. En rojo no estamos, la idea es seguir creciendo y esto va a tener mejoría con el aumento del despacho”, aseveró.