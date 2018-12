INC rechaza ser culpable en posible escasez de cemento

Si bien no describen un panorama caótico, en el sector de la construcción preocupa la escasez en el mercado de bolsas de cemento. El ingeniero Javier Rodríguez, presidente de la Industria Nacional del Cemento (INC), sostuvo categóricamente ayer que si hay escasez del producto en este momento no es responsabilidad de la empresa, sino de varios factores, donde entran a tallar la alta demanda, otra industria y los importadores.