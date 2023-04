INC abrirá sumario por caso de robo de cemento

Se estima que la resolución saldrá este miércoles y luego se enviará a la Secretaría de la Función Pública, donde a su vez se debe hacer un sorteo para designar a un juez instructor.

Los funcionarios involucrados hasta el momento no pertenecen a la primera línea de mando. Los cargos más relevantes corresponden a jefaturas de Depósito y Expedición, sin embargo, Benítez no descartó que se amplíe la nómina.

“Evidentemente este tipo de cosas involucra a mucha gente, hay mucha responsabilidad, de hecho, durante el sumario y el proceso de investigación de la Fiscalía pueden surgir más nombres”, advirtió.

En cuanto a la investigación fiscal, además del allanamiento realizado la semana pasada, en los últimos dos días se tomaron declaraciones testificales y hubo desde la oficina donde se encuentran los servidores se recabaron los datos de los operadores que formaron parte del circuito de fugas de camiones con cementos, también se descargaron algunos archivos probatorios.

Modus operandi. En comunicación con Monumental 1080 AM, el titular de la INC comentó que se constató la salida de un camión por día en promedio fuera de los registros. “Era un esquema bien estructurado, por eso es que probablemente existe una asociación criminal en este tema porque todo el circuito por donde deben quedar evidencias documentales, informáticas de ese procedimiento, no existe, eran eliminados, no eran luego asentadas en las planillas. Por eso era tan difícil determinar lo que estaba sucediendo”, agregó.



Plantas están operativas y los despachos se hacen con normalidad

La cementera estatal emitió un comunicado ayer por la tarde con relación a sus actividades operativas en medio de una investigación por robos.

“A fin de dar tranquilidad a los clientes y a la ciudadanía en general y para evitar noticias tergiversadas, ambas plantas fabriles se encuentran plenamente operativas, produciendo y despachando cemento con total normalidad. La investigación sobre los graves hechos denunciados, no altera la actividad laboral de la empresa y por el contrario, los compañeros de trabajo de bien asumen hoy con mayor sentido de pertenencia la responsabilidad de la industria, de abastecer el mercado con el mejor cemento nacional”, menciona el texto de la INC.

Actualmente la empresa produce en promedio 25.000 a 30.000 bolsas diarias. A diferencia de temporadas pasadas, el mercado está resentido y demanda está por debajo de 100.000 bolsas.

Uno de los hechos punibles que podrían configurarse en el caso de fugas de bolsas es la estafa mediante sistemas informáticos, teniendo en cuenta que la operación se registraba al ingresar los camiones, pero los datos se eliminaban a la salida.

Por el momento solo funcionarios están en la mira, pero el objetivo es llegar además a los depósitos donde llegaban las cargas de forma ilegal.

La fiscala del caso es Ruth Benítez.