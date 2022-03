Inaugurarían Puente de Integración sin las obras complementarias

Las autoridades municipales y pobladores de Presidente Franco están preocupados porque en 6 meses aproximadamente ya se inauguraría el Puente de la Integración entre el Brasil y el Paraguay, sin que se inicien las obras complementarias en el lado paraguayo.

Se trata de las más importantes, que son las construcciones en la zona primaria para la sede aduanera, la terminal de cargas de la Administración Nacional de Navegación y Puertos y el puente sobre el río Monday, que aún están en proceso de licitación. “Hay una versión de que los brasileños quieren llevarlo hacia el otro lado del río si no se tiene aquí en la zona primaria. No sabemos si es verdad, pero aquí todavía no se inició nada y se anuncia la inauguración del puente en agosto o setiembre”, afirmó el concejal municipal Lucio Vera, presidente de la Junta de Presidente Franco.