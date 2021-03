Inadmisible parálisis en la gestión pública

Luego de esta votación insistimos por última vez en el mensaje a los responsables del Poder Ejecutivo: las dos palabras básicas en la gestión pública son eficacia y liderazgo. Y el Gobierno casi cae porque estas dos palabras no están presentes en ningún libreto ni diccionario de los responsables de tomar decisiones críticas y oportunas.

No nos engañemos, no más por favor. ¡No están! Por alguna razón si observamos los discursos públicos, obviando lo que se plantea en cuatro paredes, nos indica que todos están más ocupados en defender las causalidades de su incompetencia para encontrar soluciones, tirando la responsabilidad para cualquier lado menos la de asumir claramente “las limitaciones reales del Estado paraguayo que son históricas”.

Con algún fundamento se reitera la frase popular no hay peor ciego que el que no quiere ver. Nuestras autoridades no quieren ver sus limitaciones. De hacerlo plantearían con una humildad, muy necesaria en estos momentos, que sean ayudados por el sector privado, mucho más preparado para enfrentar crisis y situaciones de este tipo.

El sector privado, una vez más, dará la solución a esta crisis con la llegada de vacunas, y esto es aplaudido por todos. No hay nada de ruin en la colaboración para la indispensable eficacia. Empresas logísticas, empresas de importadores de medicamentos —la lista es larga— se han acercado al Ministerio de Salud de manera formal para decirles: “Aquí les extendemos el brazo para ayudarlos, sin costo. Esto es una cruzada nacional”. Y ante esta avalancha de voluntades de cooperación, las autoridades se han paralizado. Van ejecutando a cuentagotas acciones que mirándolas claramente indican una ausencia total de liderazgo en poner el objetivo delante de todos.

Del discurso a la realidad hay una distancia enorme. El objetivo nacional es que lleguen vacunas, sea del importador o familia que fuere. No es el punto de discusión en esta crisis. El mundo se pelea por la provisión de vacunas y aquí en Paraguay nosotros nos peleamos para saber a quién le dejamos traer o no. Debemos llegar a por lo menos ocho o nueve millones de dosis aseguradas en un plazo no mayor a cuatro meses.

A propósito, viene el invierno en Paraguay con su propio desafío y no vamos a permitir más que los responsables sigan sin asumir su rol. Si no lo saben hacer “deleguen operativamente a los que pueden ayudar”. Esto es regla en el área privada porque a nosotros el error en la falta de eficacia nos cuesta muy caro.

Busquen aliados. Luego está el proceso de vacunación que debe ser mucho más eficaz que el demostrado hasta la fecha, pues su mecánica es precaria y lenta. Usar el papel para registrar en el siglo XXI hasta parece ofensivo, por su obsolescencia. En el propio Gabinete no pueden trabajar en equipo para conseguir objetivos que son hoy ya el objetivo de la ciudadanía.

Estamos ante una situación límite. Entiendan, las vacunas, la logística y el proceso de vacunación es hoy una “causa nacional de eficacia” No toleraremos más improvisación ni parálisis en la gestión y salvaguarda de la vida de los paraguayos. Si no pueden, deleguen o paguen las consecuencias.