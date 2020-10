Imputados del Indert con arresto en casa

El ex asesor jurídico del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y el ex jefe de gabinete, imputados por el caso de supuesta coima en la institución, fueron beneficiados con el arresto domiciliario otorgado por la jueza Hilda Benítez.

Esto se dio luego de que el Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala, anulara la resolución del juez Miguel Palacios, que decretó la prisión de ambos procesados. Con ello, el acto tuvo que repetirse con otro magistrado.

La resolución benefició a Aldo Eduardo León y José Luis Clerck, ambos imputados por presunta lesión de confianza y asociación criminal, quienes estaban presos desde el 20 de octubre pasado.

Los camaristas analizaron la resolución de Palacios. Señalan que es contradictoria y carece de fundamentación, por lo que la anularon.

“Hay motivación insuficiente en una resolución cuando la exposición de los motivos, sobre un punto de la decisión, no es completa, ya que ella constituye la cuestión fundamental sometida a la decisión del juez, o sea, los hechos principales de la causa y el derecho a ser aplicado”, señala uno de los miembros.

Al final, anulan la resolución que decretó la prisión de los encausados, por lo que dispusieron repetir la audiencia.

Al haber nulidad, el juez debe apartarse según la ley. Con ello, fue designada la magistrada Hilda Benítez, que en la audiencia concedió el arresto domiciliario a los encausados.

En el caso también está procesado el ex titular del Indert, Mario Vega, que había recusado al juez Miguel Palacios, con lo que trabó su caso.

No obstante, con la nulidad del fallo, Palacios ya no es el juez, con lo que la recusación debe ser declarada inoficiosa. Sin embargo, los camaristas aún no se expidieron sobre esta situación.