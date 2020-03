Implicarse con el IStayHomeFor

Desde la modelo Ashley Graham a Eva Longoria, pasando por David Beckham, Michelle Obama, sin olvidar a Demi Lobato, o Elton John se manifiestan en sus redes sociales conminando a sus seguidores a permanecer en casa para protegerse ellos mismos y sus familias. Desde que el primer ministro británico, Boris Johnson, impuso el confinamiento en el Reino Unido son muchos los artistas británicos que invitan a quedarse en casa.

MÁS RECOMENDACIONES. La actriz Emma Watson se fotografía en Instagram con un cartel que dice: “Yo me quedo en casa por mi abuela, por mi madre y por mi mejor amiga” y explica la razón: “Mi abuela pasa de los 70 años, especialmente vulnerable, mi madre es persona de riesgo al ser diabética y mi amiga es profesional de la salud”.

El cantante Elton John se queda en casa por David Furnish, su esposo y “nuestros muchachos”. Hay que quedarse dentro para detener la propagación del coronavirus. ¿Por quién te quedas en casa? E invita a sus admiradores a que publiquen su propia foto #IStayHomeFor “con un cartel como el mío” y etiquete a seis de sus amigos pidiéndoles que hagan lo mismo. El ex fubolista David Beckham confiesa que se queda en casa por “VB and my kids” (“Por Victoria Beckham y mis hijos”).

EN EL NORTE. En EEUU, la semana pasada ya algunos actores y cantantes como Jennifer López insistían en la importancia de mantener el confinamiento, mientras Gwyneth Paltrow mostraba que salía pertrechada de mascarilla y guantes a hacer las compras.

Con un rotundo: “A encerrarse”, la actriz Sofía Vergara lanza un mensaje en español, desde su casa de Los Ángeles, a sus compatriotas colombianos para que acaten las medidas de seguridad por la seguridad.

Michelle Obama da algunos consejos en Instagram para pasar mejor el aislamiento aconsejado por las autoridades sanitarias, y comenta que la llamada de su amiga, la presentadora Ellen DeGeneres le alegró el día. “Practicar el distanciamiento social puede ser difícil, pero no tiene que significar sentirse aislado y solo. Cuando empiezo a sentirme un poco inquieta, sé que levantar el teléfono y llamar a un ser querido puede hacer maravillas para calmarme y levantar el ánimo. ¿Cómo te mantienes conectado con tus amigos y familiares? ¡Cuéntamelo! #StayAtHome”.

La actriz Eva Longoria sin maquillaje dice recluirse: “Por Santi (su hijo), por Pepe (su marido) y por ti”. La cantante americana Demi Lovato confiesa que realiza su confinamiento por sus padres, por sus vecinos y por su salud. La modelo Kendall Jenner confiesa que echa de menos a sus amigos, y se apoya en unas fotografías junto a ellos para recordar los buenos momentos de reunión.

La actriz Natalie Portman confesaba que se queda en casa por su hija Amalia, y para salvaguardar la salud de “algunas de mis amigas que están inmunodeprimidas, embarazadas y particularmente vulnerables. Me quedaré en casa por ellas y por los millones de profesionales de la salud que arriesgan sus vidas todos los días por nosotros”. EFE