Implante cerebral permite a un tetrapléjico conducir con la mente

Acompañado de otra persona en el vehículo, Aldana Zúñiga manejó un auto de carreras de Nascar de 850 caballos de fuerza en una pista de Colorado impulsado por sus pensamientos. “Me sentí muy emocionado, sentí la adrenalina”, dijo el joven, quien dio unas 20 vueltas al circuito Pike’s Peak International Raceway.

Aldana Zuñiga sufrió una lesión en la médula espinal en un accidente automovilístico en 2013 cuando tenía 16 años y quedó sin la capacidad de usar sus extremidades.

El joven comenzó a trabajar con el proyecto Miami para curar la parálisis ayudando a los investigadores a crear tecnología avanzada a fin de ayudar a los discapacitados a realizar tareas cotidianas.

“Cuando me imaginé haciéndolo estaba emocionado, pero al mismo tiempo estaba nervioso por mi accidente”, detalló.

Así se apasionó por la tecnología y ahora está estudiando programación informática en el Miami Dade College. “Quería hacer esto no solo por mí, sino por todas las personas que no saben que pueden hacer algo así o tienen miedo o no tienen la voluntad”, dijo. Scott Falci, neurocirujano y fundador del Instituto Falci para Lesiones de la Médula Espinal, ayudó a diseñar el auto de carreras que usó Aldana Zúñiga, a quien elogió por haber sido capaz de aceptar el reto y llevarlo a cabo de manera exitosa.

chip. Una de las claves para permitir que la mente controlara el auto de carreras fue una interfaz cerebro-máquina o BMI. A Zuñiga Aldana se le implantó un sensor en la superficie del cerebro, dijo David McMillan, profesor asistente en el Departamento de Cirugía Neurológica de la UM y director de educación y divulgación del Proyecto Miami. Cuando el implantado piensa en una tarea específica, una parte específica de su cerebro se activa y el sensor capta esa señal. El implante le permitió a Aldana Zúñiga controlar el acelerador del auto de carreras.

“Realmente hay aplicaciones muy prácticas de esto, no todos van a conducir un auto de carreras”, dijo Scott Roy, director de comunicaciones del proyecto Miami. “Pero si puede hacer esto, entonces podría encender las luces con sus pensamientos o controlar el cursor de su computadora”. Para personas con discapacidades severas, esto puede hacer mejor la vida diaria, agregó.