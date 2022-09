Ícono de los años 80, Billy Idol, canta hoy en el Jóckey

Una vez agotado el lote habilitado en preventa se pasará a precio final: G. 800.000 (campo vip), G. 300.000 (generales) y G. 1.500.000 (vip lounge). Para reservas de camarotes se puede contactar al (0981) 642-000.

Billy Idol es una de las figuras más icónicas del rock de los 80. El público paraguayo ha esperado más de tres décadas para ver al cantante de himnos como Rebel Yell, Dancing With Myself, Eyes Without a Face, White Wedding y muchas otras.

Cabe destacar que la voz de toda una generación llega a nuestro país junto al guitarrista Steve Stevens, para presentar lo mejor de su discografía que es parte del soundtrack de miles de vidas. Todo esto de la mano de G5Pro y Move Concerts.

Biografía. William Michael Albert Broad, más conocido como Billy Idol, nació el 30 de noviembre de 1955. Es un músico de rock y actor británico-estadounidense. Inicialmente obtuvo reconocimiento como cantante de la banda de punk Generation X. Subsecuentemente, Idol se embarcó en una exitosa carrera como solista, lo que le valió la fama internacional.

Idol inició su carrera en 1976 como guitarrista en la banda de punk Chelsea. Sin embargo, pronto abandonó el grupo junto a su compañero Tony James para formar Generation X, banda en la que cantó por primera vez. El grupo obtuvo un relativo éxito comercial en el Reino Unido y logró publicar tres álbumes de estudio con Chrysalis Records antes de separarse..

Durante cuarenta y cinco años, Billy Idol ha sido una de las caras y voces del rock & roll. Sus tres álbumes hicieron de la positividad, la profundidad emocional y el alto pop sinónimos del punk rock.

En 1982, Idol se embarcó en una notable carrera en solitario transatlántica/transgénero que integró el latido del corazón de las discotecas, la profundidad y el drama de la pantalla grande, la desesperación del rockabilly, las líneas audaces y simples del punk y la decadencia del rock & roll.

Poco antes de sacar su siguiente disco, Charmed Life, en 1990, Idol sufrió un accidente de motocicleta en el que casi perdió una pierna. Debía grabar su aparición en videoclips y en la película The Doors,, de Oliver Stone, pero debido al grave accidente todo quedó en un pequeño cameo como Cat 5. ​



Para disfrutar

Concierto: De Billy Idol.



Fecha: Esta noche



Lugar: Jóckey Club del Paraguay.



Horarios: 18:30 (apertura de portones), 20:30 (previa con Garage 21) y 21:30 (actuación de Billy Idol).