Humilde comunidad educativa de Santa Rosa exige rubros

Esta comunidad se encuentra a unos 75 kilómetros de Santa Rosa del Aguaray y –según denunciaron los padres–, desde hace diez años que la institución no cuenta con docente en la materia de Formación Ética, ya que la maestra que enseñaba ad honórem renunció. Exigen al MEC una inmediata solución.

El director de la institución, José Zaragoza, señaló que una docente enseñó durante diez años ad honórem esperando el cumplimiento de la promesa del MEC, de que sería nombrada, pero tal cosa nunca ocurrió y este año ya renunció, expresó.

“Muchos alumnos no desarrollan la clase, ya que no cuentan con docente, y no sabemos qué solución brindarles”, explicó Zaragoza.

Los padres de familias explicaron que la medida de fuerza será por tiempo indefinido. “Nos levantaremos si no hay respuestas, es más podríamos bloquear la ruta si el MEC no escucha nuestros reclamos”, indicó Amado Cuevas, padre de familia de la escuela.

A esta institución acuden 260 alumnos desde el jardín al noveno grado.