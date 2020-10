Hubo fuerte confrontación entre PQ y FG por tierras y EPP

Los luguistas no ocultaron su molestia hacia un comunicado del PQ que los trataba de invasores, luego de una reunión con ocupantes en la Agroganadera Pindó.

Sixto Pereira dijo que su bancada juega de frente y acusó a Fidel Zavala de “apadrinar tierras malhabidas”.

El patriaqueridista tildó a los luguistas de “bandidos, cretinos e hipócritas”, y que Pereira no era capaz de manejar un kiosko. Además, volvió a ligar al Frente Guasu con el autodenominado EPP.

“Usted miente, Zavala, usted es un mentiroso”, sorprendió Lugo con su respuesta retrucando a su colega, quien lo acusó de visitar a un miembro de Patria Libre en compañía de Marcial Congo.

Lugo dijo que fue a pedido de Héctor Lacognata y por denuncias de tortura, que fueron confirmadas. Le desafío a Zavala que presente las pruebas que tiene ante la Fiscalía, y que con mucho gusto iría a declarar como en otras ocasiones, alegando que nunca encontraron nada en su contra.

Desirée Masi hizo referencia a un modelo económico, político y social fracasado que les explotaría en la cara.

Sostuvo que primero deberían pedir perdón los invasores de plazas y parques que son usados como instituciones de la ANR.

Carlos Filizzola, también del Frente Guasu, manifestó que Patria Querida responde a los sectores que fomentan la exclusión social con “complicidad de este gobierno inútil de Mario Abdo”.

Recordó que el hermano de Fidel, Diego Zavala, sugirió que se vayan a vivir a otro planeta. “Váyanse ustedes a Júpiter para plantar su soja”, retrucó Filizzola.

Hugo Richer indicó que Fidel Zavala y su partido políticamente defienden el modelo para pocos y privilegiados, que niegan las consecuencias del cambio climático y justifican la deforestación.

“Mientras ustedes se suban al carro mediático de acusaciones falsas. Nos denuncian pobrecitos los empresarios. Mientras el Estado no esté ahí, van a ganar el EPP y los narcotraficantes”, dijo.

“Ustedes no quieren entender, y lo de la Fiscalía, no me importa. Me pasa por donde se les parezca”, alegó.

Zavala quiso volver a intervenir, con el apoyo de Georgia Arrúa, quien también reclamó; sin embargo, había terminado el espacio destinado para oradores. No obstante, se puso a votación la posibilidad de un debate libre, pero no prosperó esta idea.