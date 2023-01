Hoy interrumpirán paso en el río para seguir dragando

El ingeniero Benjamín Martínez, responsable del dragado de los ríos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), indicó que por ahora está habilitada la navegación en la zona conocida como Vuelta Queso, ubicación crítica de la vía fluvial en el Sur. No obstante, informó que desde el mediodía estará cerrado para continuar con los trabajos de dragado a fin de habilitar un canal de 90 metros de ancho.

“La idea es trabajar de manera continuada hasta el domingo para culminar los 90 metros, porque en 50 metros las embarcaciones entran justo, a través de una pared que es de arena y que se desmorona. Un día, por ejemplo, trabajamos solamente para repasar toda la línea y que se siga navegando”, explicó.

Martínez confía en que esta mañana pasen todos las barcos. “Volveremos a meter la draga para continuar trabajando. Cada vez que abrimos el canal, las embarcaciones que pasan hacen que los veriles se vuelvan a desmoronar por la potencia de los motores, y tenemos que repasar el trabajo. Todavía no tiene los 90 metros de ancho, son 50 metros. Esa primera línea volvimos a profundizar, y mientras no terminemos los 90 metros trataremos de no volver a abrir el paso porque de lo contrario estaremos en un círculo eterno por las tareas de repaso”, detalló el funcionario del MOPC.

El ingeniero relató que hasta ayer quedaban las embarcaciones de mayor porte, de diez o más pies de calado. Añadió que si bien la Prefectura General Naval habilitó la navegación para 9 pies, las embarcaciones superan esa profundidad, por lo que no estaban de hecho pudiendo franquear la zona. “Las embarcaciones deben fraccionar sus convoyes, pero no quieren esperar el canal de 90 metros, eso hace que el canal de 50 metros se estropee muy rápido”, lamentó.

Trabajos. Las tareas de dragado en Vuelta Queso son llevadas a cabo por la empresa Ingeniería de Topografía de Caminos SA (T&C SA), en el marco del primer lote de una licitación que comprende el río Paraguay desde la confluencia con el río Paraná hasta el km 387, con un contrato que alcanza G. 122.800.000.000.

El MOPC detalló que la zona crítica actual es en el km 60 del río, entre Pilar y Humaitá. “Se trabajó en un canal que tiene 700 metros de largo, 50 de ancho y 10 pies de profundidad. La meta es ampliarlo a 90 metros de ancho a fin de mejorar las condiciones”, insistió la cartera de Estado.

90 metros de ancho tendrá el canal final sobre Vuelta Queso, y se espera culminar el dragado este domingo.