Hoteles y gastronómicos en contra de sectorización

Miembros del sector hotelero y de eventos manifestaron su desacuerdo sobre el proyecto de ley que establece área de vacunados y no vacunados por separado en pubs, restaurantes, discotecas, bares, casinos, casas de juego, hoteles y similares, que según refirieron en la nota enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, “no haría más que dejar en evidencia la falta de gestión del Gobierno y el Ministerio de Salud para enfrentar esta crisis sanitaria” y mientras lamentan no se solicite control en campañas políticas.

Aglomerados en diferentes asociaciones, referentes de eventos y hospedajes refirieron que la nueva medida desalentaría la reactivación y representaría sanciones y gastos que no podrían afrontar, tras más de un año de pandemia por Covid-19.

En el documento, puntualizan que de darse el proyecto de ley les implicaría una responsabilidad legal. “Al no ser la vacunación parte de una ley u obligación nacional, este tipo de discriminación puede dar lugar a acciones legales de inconstitucionalidad contra el establecimiento que lo aplique“.

sin apoyo

Josefina Otero, gerente de Dazzler Hotel, compartió que en el rubro demostraron el cumplimiento de todas las medidas sanitarias y que no registraron brotes. “Con esta ley vamos a ser el sector más golpeado, de nuevo el que va a tener que perder. No estamos en condiciones de seguir invirtiendo, no contamos con subsidios y seguimos trabajando manteniendo nuestro plantel”, relató Otero y agregó que hasta el momento están trabajando a menos de su capacidad en sus salones de eventos. “Con esta medida se van a seguir cerrando locales”, puntualizó.

Otero destacó que en todo el transcurso de las medidas de aislamiento e incluso en la actualidad no consiguen restablecerse y operar. Dijo que todo ese proceso lo afrontaron desde el rubro sin contar con un apoyo del Estado. “No recibimos ningún tipo de subsidio por parte del Estado, se había hablado sobre recortes en pagos de servicios como la luz y el agua, pero ninguno se dio“, explicó Otero.

En tanto, compartió que requieren que Salud lleve a cabo las campañas de vacunación masiva para llegar al 70% buscado y que los hoteles como los asociados del sector gastronómico apoyan las campañas de inmunización y ponen a disposición sus locales para instalar puestos de vacunación.

La Asociación Industrial Hotelera del Paraguay mantuvo una reunión con referentes del Ministerio de Salud, en la que se especificó que no se manejan cambios en cuanto al protocolo vigente y se les presentó un panorama epidemiológico indicando que solo el 34% cuenta con el esquema completo de vacunas anti-Covid-19.

Se les solicitó que se adhieran con campañas de incentivo con rebajas y premios ante la baja concurrencia a vacunatorios.