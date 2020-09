Histórico déficit en Fondo de Salud pasa factura a asegurados

Con la pandemia del coronavirus (Covid-19) la crisis se agudizó, en atención a con el sistema integrado de salud, hay una mayor demanda de inversión en la parte sanitaria, pues se debe absorber incluso a los que no son asegurados del ente. La atención a pacientes con Covid-19, las internaciones en terapia intensiva elevan los gastos incluso en lo que se refiere a limpieza.

Como si fuera un manotazo, la pandemia redujo la recaudación del Aporte Obrero Patronal (AOP). “Desde el inicio de la pandemia, las recaudaciones han disminuido 30%, 40%, 20% en los primeros meses. Al cierre de agosto tenemos una caída del 8% en la recaudación total comparado al año 2019”, señaló el economista Armando Amarilla, gerente de Administración y Finanzas. El déficit total este año será de USD 100 millones como mínimo en ingresos.

A la pandemia, se suman las deficiencias en el servicio de salud como escasez de medicamentos, entre ellos oncológicos, sobrecarga en el servicio de urgencias adultos del Hospital Central, el vía crucis para acceder a una consulta médica, servicio de imágenes, laboratorio, entre otros, son situaciones que se arrastran en la previsional hace décadas.

Se suma a este oscuro panorama, la centralización de la atención médica de casos complejos en Asunción y Central, y con planes de construcción postergados por años en el interior del país.

DEUDA HISTORICA. El IPS tiene una carta orgánica de hace casi 80 años, que sufrió leves modificaciones y que está blindada por la Constitución Nacional. Los gremios insisten en un golpe de timón para cambiar la situación del Fondo de Salud y apuestan a una reforma profunda.

“El IPS está mal. La cartera del IPS no crece, si no ocurre eso, en los próximos años esta caja comenzará a resquebrajarse. Inclusive desde varios gremios, han determinado la quiebra técnica del IPS. No está pudiendo cubrir en salud la deuda que tiene. Sin embargo, vemos a diario números millonarios en las privatizaciones. Es un desorden total. No hay un proyecto a mediano y largo plazo de las modificaciones que se tienen que hacer y de la reingeniería se necesita hacer para que el IPS no caiga en estos problemas administrativos graves que se están pronosticando hace mucho tiempo”, explicó el doctor Edilberto Rivarola, presidente de la Asociación de Médicos del IPS (Amips).

Los asegurados claman por procesos de licitación menos burocráticos que aseguren la provisión de medicamentos.

“El IPS tendría que mejorar, evitar que llegué a faltar más medicamentos. Si el producto entró en falta es otra cosa. Pero si el producto hay en plaza, y el IPS no tiene porque se tarda mucho en hacer las licitaciones, es otra cosa. Creo que tendría que haber una mejor organización en la compra de medicamentos. De repente esperan que termine y después hacen las licitaciones y ahí está el problema, para mí esa es la falencia más grande, la falta de medicamentos”, señaló Gloria González de la Asociación de Pacientes Oncológicos del IPS.

La pandemia pasa factura a miles de enfermos crónicos que padecen una vía crucis para acceder a las consultas y medicamentos, considera Eduardo Ojeda, de la Corriente Sindical Clasista. El gremio considera que el IPS está en un quiebre técnico del Fondo de Salud. “Todos los gobiernos en el proceso democrático son responsables de la situación crítica que pasa el IPS. Eso es por la corrupción”.

PLAN. “El Instituto viene trabajando en una necesidad de la modernización de la carta orgánica. El Instituto necesita hacer algunas reformas estructurales, principalmente en lo que respecta a mi gerencia, que nos den herramientas ágiles y modernas de mercado y del mundo financiero”, señaló Armando Amarilla, gerente de Administración. Considero como irresponsable el posicionamiento de quiebre técnico por parte de los sindicatos.