Hijo de Cartes y 15 jóvenes van a Brasil, pese a prohibición

En un vuelo privado que salió del Aeropuerto Silvio Pettirossi, 15 jóvenes, entre ellos, Juan Pablo Cartes Montaña, hijo del ex presidente de la República Horacio Cartes, viajaron rumbo a la ciudad de São Paulo, Brasil.

La aeronave que pertenece al hijo del ex mandatario partió el lunes por la madrugada para una estadía que durará 15 días.

Juan Pablo Cartes es el titular de la Asociación Paraguaya de Paracaidismo Deportivo (APPD) y viajó junto con su esposa, la brasileña Evelyn Jacqueline Glovacki, y el cuñado de Sol Cartes, Kurt Bendlin, para actividades de ocio, relacionadas con este deporte.

El director de Aeropuertos de la Dirección Nacional de Aeronáutica (Dinac), Douglas Cubilla, confirmó que no está permitido salir del país porque el Aeropuerto permanece cerrado, hasta el 21 de octubre, día en que se vuelven a habilitar los vuelos.

El funcionario remarcó que los vuelos privados solo pueden realizarse con el permiso del Consejo de Defensa Nacional (Codena).

“Ellos nos envían a nosotros la autorización y nosotros nos encargamos de la operación de la aeronave, hasta el 21, día en que reabrimos”, explicó.

No obstante, detalló que el Codena analiza el pedido y el motivo del viaje que se requiere realizar, que usualmente son motivos de importancia y no precisamente de ocio, según indicó, citando a aviones ambulancia, empresarios, técnicos, médicos, entre otros. “Hay médicos, por ejemplo, que vienen de mañana, operan, y se van a la tarde”, señaló.

Añadió que la autorización llega firmada por el secretario permanente de Codena, el general Máximo Díaz.

En este caso específico, Cubilla mencionó que no recuerda el vuelo de los jóvenes, y no dio detalles sobre protocolos.

Sin embargo, desde Codena, el canciller Federico González, aseguró que “para salir del territorio nacional no se necesita una autorización, (porque) es el gobierno del otro país el que tiene que autorizar el ingreso en su territorio”. No obstante, aseguró que no puede “confirmar esa información en este momento”.

La familia de Cartes incurrió en varias ocasiones en situaciones de privilegio, entre ellas, la boda de su hija Sol con Patrick Bendlin, que las autoridades de Salud ni del Ministerio Público supieron explicar. Además, la visita del ex presidente de Argentina Mauricio Macri, en tiempos de cuarentena.