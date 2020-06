Hernesto cuenta el proceso de retorno

Hernesto Caballero, volante de Olimpia, relató lo que es la vuelta a los entrenamientos, realizados en la Villa donde aún no se siente la intensidad. “Todavía no hicimos nada demasiado pesado en lo físico, empezamos a movernos recién. Lo que más va a costar seguro va a ser tomarle nuevamente cariño a la pelota, por mi físico yo creo que no me va a costar tanto en ese sentido”, apuntó Hernesto en charla con medios radiales. Los objetivos son muy claros para Caballero, ponerse a punto y pelear por el torneo local y la Copa Libertadores.