Hermético encuentro en Foz entre Jair Bolsonaro y Abdo Benítez

Los presidentes Jair Bolsonaro, del Brasil, y Mario Abdo Benítez, de Paraguay, visitaron ayer la zona de obras del Puente de la Integración, construido sobre el río Paraná y que unirá las ciudades de Foz de Yguazú y Presidente Franco. No brindaron finalmente declaraciones sobre la reunión mantenida, ya que se suspendió una conferencia donde estaba prevista una declaración conjunta.

Ambos mandatarios participaron de un breve acto que incluyó la exhibición de un video institucional explicando los avances del proyecto financiado con fondos de la Itaipú Binacional.

La comitiva brasileña en todo momento estuvo sin tapabocas y la paraguaya también en varias ocasiones del acto protocolar.

Bolsonaro habló brevemente durante el acto, para luego observar los trabajos y saludar a la distancia a los obreros. Destacó la relación entre ambos países, calificándola de excelente y que en ese contexto solo se puede avanzar con la ejecución de grandes proyectos. “Nuestro buen relacionamiento, nuestro excelente relacionamiento solo puede producir frutos como este. Es un orgullo para todos nosotros estar participando de esta obra de integración Brasil-Paraguay”, refirió.

El mandatario brasileño calificó como un país hermano al Paraguay y una vez más exteriorizó su aprecio a Mario Abdo. “Paraguay no es nuestro vecino, es nuestro hermano, y estoy muy honrado una vez más de llegar aquí y encontrarte. Usted es un presidente que se preocupa y trabaja de hecho por su pueblo y tiene como lema ‘democracia y libertad’, un bien mayor que cualquier pueblo espera”, enfatizó. Valoró el trabajo de los operarios que no suspendieron sus actividades durante el momento más crítico de la pandemia del Covid-19. “Bien por los funcionarios, trabajadores, que están allí demostrando felicidad por trabajar. Nada dignifica más la obra que el trabajo, Marito, y es lo que necesitamos”, sostuvo Bolsonaro. En otro momento, refirió que Brasil asumió algunos proyectos sociales, ayudando a sectores golpeados por la pandemia, pero que a la larga este tipo de asistencia no es sostenible, por más de que existan sectores que lo defiendan (en abierta alusión a la izquierda de su país).

“Nosotros tenemos nuestros problemas internos, ayudamos al pueblo del Brasil con algunos proyectos por la pandemia, hiciste lo mismo en Paraguay, algunos quieren perpetuar esos beneficios, pero nadie vive de esa forma, no es el camino correcto para el suceso”, aclaró.

CORAJE. Al dirigirse al gobernador del estado de Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, y a Mario Abdo Benítez, dijo que como ejecutivo se deben tomar decisiones y que, aún equivocadas, una indefinición resulta aún mucho peor. “Tenemos que tener el coraje de tomar decisiones, Ratinho. Como jefe ejecutivo tengo la seguridad de que estás siempre preocupado por la decisión que vas a tomar. Marito, lo peor de una decisión, aún mal tomada, es una indecisión. Tenemos que decidir, tenemos que operar por nuestro pueblo, por nuestro país”, refirió el presidente del vecino país. Bolsonaro afirma que fue la más correcta de las decisiones asumir la construcción no solo de uno, sino de dos puentes con el Paraguay. Una vez más defendió la democracia como sistema de gobierno: “Esta presencia nuestra aquí viene a demostrar el compromiso de todos nosotros con nuestra patria. Lo que hacemos por el estado de Paraná, es hacer por el Brasil y hacerlo por Paraguay. Nosotros queremos vecinos fuertes, con mucha visión por el futuro, siempre con democracia y libertad”. Las obras del Puente de la Integración se encuentran con avance del 40%. Tendrá 760 m, con un vano libre de 470 m, el mayor de América Latina. La inversión total es de 463 millones de reales y deberá estar listo en mayo del 2022.