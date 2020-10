Hay un respiro en ocupación de camas y piden no bajar guardia

Si bien estamos en una meseta, es decir, no se registra una duplicación de casos de contagios ni descenso y se mantiene un nivel alto de internación, esto no quiere decir que el sistema está desbordado. ‘’Estamos al límite, pero no sobrepasados”, señaló la especialista a Monumental 1080 AM.

Comentó que en el Alto Paraná la situación mejoró bastante. La ocupación de camas de terapia intensiva es del 65%, que serían 19 de las 30 camas. De las 80 camas normales, actualmente están ocupadas 16. En la sala de urgencias respiratorias, solamente 2 camas.

A nivel nacional, la ocupación de las camas de terapia es del 82% de las unidades disponibles, mientras que en el Departamento Central está entre el 87% y el 90%.

‘’En Central estamos peleando todos los días, pero a diferencia de hace tres semanas amanecemos con camas libres. Cosa que no sucedía, si bien amanecen y luego se ocupan. Pero ya no hay la sensación de que estamos al límite. Hay un poquito más de luz en los lugares de internación. Tenemos altas a la mañana’’, dijo.

Resaltó que cada vez más la gente está aprendiendo a consultar a tiempo ante los síntomas del coronavirus, pues anteriormente los pacientes que ingresaban a Terapia Intensiva eran gente que directo ingresaba a sala de reanimación. Ahora vienen ya atendidos en los hospitales. Comentó que hace tres semanas se tenía la sensación de que se caminaba en la cuerda floja, ‘’ahora estamos caminando sobre una muralla”, comparó.

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), uno de los centros de referencia en la lucha contra el Covid-19, es el que siempre está al tope de la ocupación de camas debido a que la gente prefiere hacer consultas ahí.

Hasta el momento, 12 pacientes con la enfermedad pandémica ingresaron al sistema de salud privado mediante el convenio con Salud Pública que permite derivar pacientes en caso de faltas de terapia en el sector público. Actualmente cuatro se encuentran internados en terapia intensiva, pero no se les puede trasladar por el estado delicado que presentan los pacientes, según Pintos.







Hasta hace un tiempo la gente que ingresaba a Terapia Intensiva era gente que directo ingresaba a sala de reanimación. Ahora ya no, vienen ya atendidos en los hospitales. Dra. Leticia Pintos, directora de Terapias y Urgencias.



La epidemia está haciendo sus propias curvas en cada uno de los territorios y eso muestra una estabilización (meseta). En promedio puede durar un mes y medio o dos. Pero se puede prolongar. Dr. Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud.