“Hay que mirar con el mismo interés la salud y la economía”

Al tiempo de mencionar que no se mira con el mismo interés la salud y la economía, Aramí O’Hara, del sector gastronómico, mencionó cuatro puntos que dificultan avanzar más rápidamente las fases de la cuarentena inteligente. De todas maneras, dijo que “se entiende” la determinación de extender una semana más la fase 2, pero muy entre comillas.

“Entre los cuatro puntos, el Fogapy no está llegando con eficiencia, apenas al 10% de los beneficiarios se alcanzó; no hay incentivos fiscales, todo está en los papeles nada más; no hay exoneraciones en servicios básicos para las mipymes y los subsidios del IPS para los trabajadores suspendidos tampoco llegó a todos”, explicó.

Cifras nada alentadoras adelantó O’Hara en torno a lo que podrá pasar a final de junio: “Ya lo habíamos dicho, incluso, en abril: Si no son efectivas las medidas económicas para las mipymes, el 20% del sector formal en este segmento cerrará definitivamente, es decir que quebrará, con 22.000 a 25.000 personas sin trabajo, y si sumamos los informales, podría alcanzar a 500 mil compatriotas”, destacó.

Igualmente, insistió en que no se focalice la discusión de salud versus economía, porque ambas revisten la misma importancia.