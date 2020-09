Hay malestar por designación en MAG

Sin embargo, se impuso el nombre de Rosmary, quien tiene como padrinos a José Alberto Alderete (ex titular de Itaipú y artífice de la Operación Cicatriz) y a Antonio Ibáñez (ex ministro de Agricultura y padre del cuestionado ex diputado José María Ibáñez).

En las redes sociales trascendió que la decisión final no agradó al nuevo ministro Bertoni, pero este aclaró que no está en sus planes renunciar y que seguirá asumiendo el desafío de seguir en el cargo al frente de Agricultura.

Rosmary es ingeniera agronóma y tiene una militancia en el Partido Colorado. Fue candidata a presidenta de juventud de la seccional de la localidad de Itakyry (Alto Paraná). Antes de la designación estuvo en Itaipú trabajando en el proyecto Mi huerta, recientemente lanzado para atender el programa de asistencia a productores.