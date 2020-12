Hasta un ministro de la Corte habría presionado a Vega, pero no piden lista

El Ministerio Público, que investiga a Mario Vega, ex presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), hasta ahora no solicitó los nombres de los legisladores y de un ministro de la Corte que presionaban supuestamente al ex titular por pago de tierras.

Vega, quien había relatado que desde el inicio de su mandato recibía coacciones políticas de legisladores que presionaban para efectuar pagos de millones de dólares por tierras que no existen, señaló que entre quienes presionaban está un ministro de la Corte Suprema de Justicia. Mencionó que los pedidos insistentes eran para realizar pagos por títulos superpuestos sobre propiedades del Indert y que supuestamente no accedió a eso. Por su parte, Óscar Tuma, defensor de Vega, expresó que “siguen a disposición de la Fiscalía para dar los nombres de las personas y que al parecer “a nadie le interesa”. “Nadie nos llama, una vergüenza”, lanzó Tuma, luego de que salga a luz que varios políticos presionaban por titulación de tierras fantasmas. Según el abogado, Vega espera dar primero a la Fiscalía esos nombres para luego sacar a luz a la ciudadanía. Vega se presentó ante el fiscal Luis Said a inicios de este mes, para prestar declaración indagatoria, ya que está procesado por cohecho pasivo agravado, lesión de confianza y cobro indebido de honorarios. En esa fecha habló de las presiones de políticos. PROCESO. Vega está procesado por un supuesto pedido de coima de USD 25.000, como ex titular del Indert. Según había explicado, su abogado, en los audios en realidad se le escucha a Diego de los Ríos, ex director de Administración de Finanzas del Indert, quien supuestamente sí pidió a nombre suyo y de Vega. En el proceso también se integra una supuesta lesión de confianza, por un desembolso de G. 300 millones a la fundación Fucela, para las construcciones de pozos artesianos, que supuestamente no se concluyeron. Además, se habló de que el desembolso se había hecho sin la aprobación de la Junta Asesora, y en ese punto, Vega se defendió alegando que ya en el 2014 los asesores aceptaron el contrato con Fucela.



Revocaron su prisión domiciliaria

El martes pasado se realizó la audiencia de revisión de medidas para Mario Vega, en donde la jueza Hilda Benítez decidió revocar la prisión domiciliaria que tenía el procesado.

“Desde un comienzo de la investigación he manifestado que mi defendido no tiene participación alguna en los hechos por los cuales se lo investiga, y hemos aportado elementos probatorios que demuestran eso”, aseguró Tuma.

La magistrada Benítez Vallejo revió la prisión que había otorgado el 13 de noviembre pasado, ya que la defensa apeló la decisión.

El 30 de octubre pasado fue detenido y puesto en prisión provisoriamente, tras una orden de detención del fiscal Luis Said.

Además de Vega, hay tres ex funcionarios más procesados.