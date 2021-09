Harrison dice que Cartes es un líder dominante en la ANR

El empresario Norman Harrison elogió ayer la figura del ex presidente de la República Horacio Cartes y sostuvo que el mismo es un “importante actor político” dentro de la ANR.

En comunicación con la 1080 AM, Harrison manifestó que no tiene ningún tipo de diferencias con el líder de Honor Colorado, y expresó que al igual que Cartes, “va a pelear por su partido”.

“Yo con Horacio Cartes no tengo ninguna relación ni comunicación hace 15 años, si hemos básicamente hecho su camino. Cartes es un líder del Partido Colorado con una fuerte posición dominante y considero que es un actor político importante del Paraguay, y cada uno va a establecer sus aristas de trabajo. Lógicamente él va a pelear por su partido y yo pelearé por el mío”, recalcó el empresario, quien ya habla como candidato, pero sin embargo, sigue sin confirmar si pugnará en las presidenciales.

El empresario había aclarado que, si decide postularse, será por fuera tanto del llanismo como del efrainismo, donde ya está confirmada la candidatura de Efraín Alegre.

“Lógicamente que existen dos lideres en el PLRA, Blas Llano y Efraín Alegre. Soy amigo de los dos, pero considero que estoy por encima de esas luchas internas dentro de mi partido, una carrera presidencial no es un concurso de belleza”, expresó.

Habló de la necesidad de establecer alianzas con diferentes partidos, ya que de lo contrario, el PLRA no podrá llegar a derrotar a la ANR.

“Uno necesita reunir a todas las fuerzas políticas, por eso estoy recorriendo todo el país, reuniendo a todas las fuerzas, el Partido Liberal solo no llega, el PLRA solo tiene 700.000 votos, y uno necesita más de 1.500.000 votos”, aclaró.

Harrison no confirmó ni descartó la posibilidad de pugnar por la presidencia de la República en las generales del 2023 y aseveró que es una decisión que tomará después de las elecciones municipales del 10 de octubre.

“Yo estoy recorriendo el país, visitando a la dirigencia y acompañando candidaturas a intendente. Estoy inmerso en la campaña municipal del PLRA y de todas las candidaturas de la alianza a lo largo de la República, pero la decisión de si voy a incursionar o no la tomaré después de las municipales, no depende de los resultados, si sale bien o sale mal, sino que es para no entorpecer las municipales. Considero importante hacerlo posterior a eso”, afirmó.

El empresario inició una campaña sigilosa visitando a varios candidatos claves tanto del PLRA como de otros partidos de la oposición. Semanas atrás también se mostró en Central, donde fue a saludar al candidato liberal para la ciudad de Limpio, Optaciano Gómez Verlangieri, quien agradeció el apoyo que se brinda a su candidatura.

CAMPAÑA. De hecho, Harrison participó de varios eventos el fin de semana pasado y en lo que respecta a las candidaturas municipales tanto del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) como de otros aliados de la oposición, ya se metió de lleno. Su aparición con la dirigencia de base y también al lado de diputados cada vez se hace más constante y es un hecho que prepara el terreno para decidir, luego de las municipales, si juega el partido grande, que es buscar ser candidato presidencial en 2023.

En la ocasión, el empresario aprovechó para lanzar un discurso aperturista y dijo que la responsabilidad de lograr cambios positivos para el país se dará más allá de los colores afirmando que tanto en el PLRA como en la ANR existen deseos de las bases de depurar sus filas.

“Los colorados son nuestros aliados y no nuestros enemigos. También ellos quieren el cambio. También ellos quieren depurar su partido de líderes que solo han pensado en ellos mismos y no en el país”, sostuvo.

Resaltó que la receta para lograr ganar en las municipales depende del trabajo sostenido en las comunidades.

Dentro del PLRA se habla de que Harrison está buscando tanto posicionarse entre las bases y ganarse el cariño, a la par de realizar acuerdos claves para lograr el respaldo para una posible candidatura.

Sin embargo, el punto que todavía no abordó será cómo piensa aliarse con el Frente Guasu, agrupación de izquierda, que presentará su propia opción con miras al 2023, según se desprende de los discursos de sus principales líderes en el Senado.



