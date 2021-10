Harrison cuestiona abandono a las bases liberales por parte de Alegre

“A pesar del abandono, cero apoyo, cero acompañamiento de las autoridades, las adversidades internas y la quiebra económica del partido, la sufrida dirigencia del partido, con su coraje y valentía, logró capitalizar con su esfuerzo y pudo triunfar en más de 60 municipios”, dijo.

Reprochó la actitud partidaria sumida en una situación de pasividad y desinterés. “Las autoridades están más concentrada en sus luchas internas que en poder ayudar y colaborar con los dirigentes de base para conseguir el equipo electoral. Ahora de vuelta más interesadas en el revanchismo en lugar de construir algo mejor”, criticó.

Dada esta situación, mal se podría embanderar el titular del PLRA, dijo. Incluso sostuvo que para la recuperación de un bastión liberal como lo es Limpio él acompañó de cerca a Optaciano Gómez Verlangieri y aportó a la campaña electoral.

Para el empresario, quien acompañó de cerca y fue desde el principio uno de los promotores de la candidatura de Eduardo Nakayama, al candidato aliancista no tiene nada que reprochársele dado que sin acompañamiento logró demostrar una buena elección. “El PLRA hace 25 años no hace una elección como la que hizo en capital, lamentablemente no alcanzó”, mencionó al tiempo de señalar que con una mejor organización partidaria hubiera habido un mejor control electoral.

Proyecto 2023. En relación a la receta para encarar las elecciones generales de 2023 con posibilidad de éxito enumeró tres aspectos que considera indispensables.

“En primer lugar se debe tener un buen candidato para el 2023. En segundo lugar se debe lograr la unidad en el partido y luego conformar una alianza con los demás sectores democráticos”, contestó. Destacó además el gran logro del intendente reelecto, Miguel Prieto en Ciudad del Este quien superó a las estructuras de los partidos tradicionales.

Cabe señalar que Harrison había dicho antes de las municipales que el resultado de las elecciones municipales definirían su lanzamiento o no.



