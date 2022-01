Hallan sistema de conexión desfasado en la Costanera

En el tablero, explicó, existe un esquema de conexión de puesta a tierra denominado TNC, que es un sistema ya perimido en el mundo. No se recomienda su uso. La distribución interna, resaltó, es arcaica en términos de seguridad eléctrica.

Indicó que se debe mirar el proyecto, de la obra de la Costanera, para ver si contemplaba el uso de conductor de tierra de protección.

El ingeniero recomendó hacer una actualización y, sobre todo, dar cumplimiento a la Ley Nº 5668 que establece la verificación y el control de la calidad y seguridad de los productos eléctricos en instalaciones eléctricas.

Por otro lado, el ingeniero Ricardo López, jefe de Reclamos de la ANDE, indicó que es difícil un peritaje para definir por donde se descargó porque ya se tocó varias veces. Sin embargo, mencionó la serie de irregularidades como la falta de mantenimiento y material inapropiado para los reflectores.

“Es categórico que no hay mantenimiento, porque, si no, no se tendría la cantidad de tierra. El caño y el cable deben estar libres”. El mantenimiento, normalmente, aseguró que debe realizarse cada seis meses, sobre todo en este caso que el funcionamiento es más de 16 horas.

La columna que se tiene es de lata y es la más común de todas, resaltó. “Al hacer el boquete para introducir el cable se forma ya un filo y eso rebana el aislante, con lo que ya pierde aislación. Al prender el equipo se calienta y fácilmente ocurre la descarga”. Sugirió el cambio de todas las columnas que deben ser de hierro galvanizado.

responsables. Luego del trágico hecho tanto la Municipalidad de Asunción como el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) intentaron desligarse de la responsabilidad del mantenimiento de una de las áreas de esparcimiento más importantes de la capital.

Finalmente, tras cuestionamientos, el jefe de gabinete del Municipio, Federico Mora, anunció que se creará una mesa de trabajo con el MOPC. Dijo que también se conversará con los familiares de la víctima, quienes no descartaban realizar una demanda contra la Municipalidad.

Tanto la Comuna como el MOPC deben además presentar informes requeridos por la Fiscalía para declarar quién es el responsable del mantenimiento y si se concretó o no la entrega de obra, ya que desde ambos entes se pasaron la pelota.



Ricardo López,

jefe de Reclamos ANDE.