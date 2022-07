Hallan irregularidades en cantinas escolares

“Lo más recurrente que observamos es que la infraestructura no es la adecuada, la mayoría fueron aulas acondicionadas. No hay capacitación mínima con respecto a manipulación de alimentos, tampoco un control eficiente con respecto a alimentos saludables que se vendan dentro de las cantinas, si bien como departamento técnico no nos compete el área de alimentos, igual dejamos como recomendación disminuir la cantidad de alimentos altos en grasa y frituras para los chicos. No existen además planillas de controles de higiene, control de temperaturas, control de manejo de plagas”.

La falta de control eficiente de la potabilidad de agua dentro de las instituciones es otro aspecto que resaltó. Indicó que el Municipio cuenta con un laboratorio donde se pueden realizar los controles de potabilidad a precios más accesibles. También ofrecen capacitación gratuita de buenas prácticas de manufactura para cantineros y servicio de fumigación para las instituciones públicas.

En el caso de las escuelas y colegios donde se hallaron incumplimientos, se otorgó un plazo de 40 a 60 días para adecuaciones.

Comercios. Dentro de los controles a comercios en general, a cargo de la Unidad de Controles en Establecimientos, reportaron irregularidades en: minimarketing, locales gastronómicos, moteles, supermercados y peluquerías.