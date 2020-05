Haedo: “Jugadores deben ser incluidos”

El delantero de Cerro Porteño, Nelson Haedo Valdez, no mostró reparos sobre el probable encierro de 90 días como protocolo por Covid-19, cuando se retomen las prácticas de fútbol.

“Que nos incluyan a nosotros para dar nuestra opinión, no es un pedido de Haedo, no es que nos hacemos los jefes, sino es aportar y tratar de dar nuestra opinión”, manifestó el “9” azulgrana a Fútbol a lo Grande, por la 1080 AM.

El delantero azulgrana no muestra oposición a esta iniciativa pero puso condiciones como el “encierro” de todos los protagonistas, incluido cuerpo técnico, auxiliares, dirigentes, gente de servicios, entre otros, y la normalización del pago de salarios a los futbolistas.

“Cómo puedo pedirle a un jugador que concentre 90 días dejando a su familia y estar en deuda. Hay que ponerse al día con todos y después negociar; negociar en el sentido de concentrar, y si concentramos, tenemos que concentrar a todos. Lo veo muy difícil, pero no imposible”, apuntó.

TODOS CONCENTRADOS. “Los jugadores siempre estamos dispuestos a sacrificarnos, a concentrar si hay que concentrar, a jugar los partidos como hay que jugarlos, siempre y cuando teniendo una conversación entre todos los actores de este fútbol, no solo los dirigentes y los doctores pueden decidir”, refirió.

Haedo insistió que la decisión de la reactivación del fútbol debe darse tras un acuerdo general y criticó la omisión de la APF. “(Tenemos) que buscar una solución entre todos y no apartar a los jugadores, los que vamos a mover esto. Lo veo muy injusto y mal hecho que nos excluyan”, sentenció.

El ex jugador del Dortmund de Alemania, también dijo que se mire lo que están haciendo en la Bundesliga.