Hacinamiento por puestos de venta se extiende en aceras del Mercado 4

El hacinamiento cada vez mayor que se tiene en esos espacios que deben estar destinados al paso cómodo de las miles de personas que pasan por ese punto de Asunción se da por la presencia de permisionarios que abonan un canon diario a la Comuna capitalina y otros que se encuentran instalados de manera informal.

Tanto sobre la avenida Rodríguez de Francia, Pettirossi y Ana Díaz, por citar algunos ejemplos, se observan aceras totalmente amuralladas por locales que están frente a negocios legalmente constituidos, como las galerías, lo cual hace que queden apenas estrechos pasillos por los que debe pasar la gente que va de compras a este centro de abastecimiento.

Asimismo, esas estructuras metálicas, principalmente las instaladas en las esquinas, impiden una buena visualización en el tráfico y arriesgan accidentes viales.

Una queja antigua de los propietarios de las 19 galerías existentes en todo este punto mercantil se refiere a la obstrucción de sus entradas y salidas de emergencia por parte de pequeños puestos o mesadas que se ubican en la vía pública.

RESPUESTA. El director del Mercado 4, Christian Bareiro, aseguró que en lo que va del actual periodo municipal no se realizó ninguna adjudicación o venta de espacios en las veredas y que la situación que hoy se observa ya se mantiene desde hace varias décadas atrás.

“La mayoría es de personas que tienen sus puestos de venta y que pagan un canon diario. Solo en el edificio municipal, el cual viene siendo remodelado y modernizado, tenemos 214 permisionarios. Y tenemos censados 2.748 en todo el mercado, lo que equivale a decir que la mayoría se encuentra en las veredas”, explicó.

Apuntó que a su criterio existe un espacio sobre las veredas que está libre para que la gente pueda caminar de manera segura. “Una vereda tiene entre 3 a 2,80 metros y un puesto puede tener hasta 1,20 metros. Esto quiere decir que queda 1,60 metros para que las personas que van de compras puedan caminar sin problemas”, manifestó.

Indicó que es una lucha en cada jornada pelear con personas que se ubican de manera irregular en las calles de este centro de abastecimiento en puntos en los cuales está prohibido.

En ese sentido señaló que urge contar con un mayor apoyo por parte de la Fiscalía y de la Policía Nacional para materializar el despeje de todos aquellos comerciantes informales que se instalan en sitios que no se encuentran habilitados para la venta.

Dijo que solo en el tramo que va desde la avenida Fernando de la Mora hasta Perú, a lo largo de Rodríguez de Francia, hay 120 personas que explotan sobre el mismo asfaltado diferentes tipos de negocios, que van desde remedios refrescantes, frutas, verduras, ropas, lencería que exhiben con maniquíes, tragamonedas y venta de lomito árabe y hamburguesas, sin pagar canon alguno a la institución municipal.

En este trayecto, los usuarios de este mercado asunceno también se ven obligados a circular por la calzada, en medio de colectivos y vehículos que pasan a gran velocidad.

“No hace mucho tiempo intentamos hacer un operativo para sacarlos de ese sitio en el cual no deben estar, pero se alzaron, se resistieron y no pudimos hacer gran cosa. Entonces no hay otra que negociar con todos ellos, que es lo que tenemos pensado para el futuro, de manera a ver si llegamos a un acuerdo para reubicarlos en algún lugar”, precisó.