Hacienda rechaza aumentos al PGN 2019 y advierte de déficit fiscal

Estas dos instituciones pidieron USD 42 millones más con relación al proyecto de presupuesto elaborado por Hacienda para el 2019, durante la primera sesión informativa realizada por la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso. Según el titular de la cartera fiscal, Benigno López, estos aumentos no podrán ser cumplidos por la falta de financiamiento.

El secretario de Estado explicó que por más que haya una ley que establezca una cantidad determinada de gastos, si no se generan los ingresos suficientes no se podrán generar las obligaciones presupuestarias. En el otro escenario, en caso de considerar reprogramaciones sobre lo existente, prosiguió, sería injusto dejar a una entidad sin fondos para asignar esos recursos a otra institución.

Recordó que el proyecto de PGN 2019 fue enviado al Congreso por Hacienda en representación del presidente Mario Abdo Benítez, por lo que insistió a los demás secretarios de Estado a adecuarse a la estimación de ingresos y no pedir nuevos aumentos.

“Ni ministro de Defensa ni el ministro de la Senad estuvieron en la reunión de ministros del lunes, donde el presidente solicitó eso (no pedir aumentos sin la venia de Hacienda). Quiero entender que es por eso nomás, y quiero entender que no va a ser una costumbre que todos (los ministros) vayan a solicitar una ampliación presupuestaria que no tiene recursos para ser financiada”, expresó el ministro López, tras participar de un acto en el Hotel Granados Park.

“De todas maneras, desde Hacienda no vamos a aceptar aumentos en los presupuestos sin que haya una fuente identificada apropiadamente de financiamiento”, acotó.

Déficit. El titular del Fisco reconoció que las necesidades son superiores a lo presupuestado para el año entrante, pero insistió en el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). De lo contrario, se corre el riesgo de que el PGN 2019 supere el tope del déficit fiscal del 1,5% del producto interno bruto (PIB), fijado en la citada legislación.

En ese sentido, remarcó que la LRF le permitió a nuestro país tener una situación económica diferente a la región, evitando problemas presupuestarios como los que enfrentan nuestros vecinos.

“Hay que cumplir la ley, no tenemos que cansarnos en pedir que todos respeten la ley. Entendemos que las necesidades son mayores, pero si vamos a escuchar los pedidos de los ministerios y de los entes, son más de USD 1.200 millones lo que necesitan para que funcionen como ellos esperan funcionar, y no hay USD 1.200 millones más”, manifestó Benigno López.

A USD 42 millones ascienden las solicitudes de ampliación hechas por Defensa y Senad a la Bicameral de Presupuesto para el 2019. Estas entidades alegaron que con esos recursos extras podrán operar eficientemente y obtener mejores resultados contra el crimen organizado.

Las sesiones de la Bicameral continúan el lunes con visitas del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia.