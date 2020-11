Hacienda hizo último lobby para que Senado apruebe hoy un PGN razonable

Diálogo. Llamosas (c) se reunió con el titular del Senado (d).

El Ministerio de Hacienda hizo una última visita ayer al Senado en busca de la aprobación de un Presupuesto General de la Nación (PGN) 2021 que pueda ser manejable y no esté desfinanciado, atendiendo la incertidumbre que se espera para el año próximo. Este proyecto de ley es analizado en sesión extraordinaria hoy, desde las 9:00.

El titular de la cartera fiscal, Óscar Llamosas, se reunió por un par de horas con el presidente del Senado, Óscar Salomón. En la ocasión, solicitó su intermediación para abogar ante los demás legisladores por la sanción de un plan de gasto público que esté lo más cercanamente posible al dictamen emitido por la Comisión Bicameral o al documento que tuvo luz verde en Diputados. Si bien desde el Tesoro Nacional alertaron sobre reasignaciones hechas en la Cámara Baja, que terminaron inflando el gasto salarial en unos G. 20.000 millones (USD 3 millones), lo que insistieron en que sea revertido, el ministro Llamosas afirmó que esas modificaciones aún pueden ser administradas mediante herramientas como el plan financiero o el plan de caja. El PGN 2021 presentado por el Ejecutivo, más la adenda, totaliza los G. 85,7 billones (USD 12.097 millones). La Bicameral aumentó ese número a los G. 91,5 billones (USD 12.914 millones), lo que se explica por el impacto financiero del aumento del déficit al 4%, algo con lo que Hacienda estuvo de acuerdo. No obstante, Diputados volvió a incrementar ese monto a los G. 92,02 billones (USD 12.976,5 millones), ya que dio luz verde a aumentos para el IPS, el Ministerio de Justicia y el Congreso. La Cámara Baja también aprobó una serie de reprogramaciones (ver la infografía). CAMBIOS. La Comisión de Hacienda del Senado, por su parte, dictaminó por la aprobación con modificaciones del PGN 2021. Según informó la Cámara Alta, se decidió incluir G. 1.500 millones para la UNA y se reprogramará el monto distribuido a las organizaciones no gubernamentales, aunque sin tocar el total. Además, se recomendará al pleno ratificar el 4% del déficit fiscal y rechazar el uso de los fondos jubilatorios del IPS para gastos de salud. Embed



Varios bloques están indecisos y podrían haber modificaciones

La mayoría de las bancadas dijeron ayer no haber tomado aún una postura final respecto al Presupuesto 2021.

Según un sondeo realizado por ÚH, las bancadas de Añetete y de Honor Colorado se inclinarían por la versión aprobada hace unas semanas en la Cámara de Diputados, aunque no descartan acompañar el dictamen de la Comisión de Hacienda, ya que se asimila al emitido por la Comisión Bicameral.

La bancada del Frente Guasu iría con el dictamen de la Comisión de Hacienda, aunque pelearía por no aumentar el déficit al 4% para un mayor endeudamiento.

La bancada efrainista, por su parte, se manifestó de acuerdo con el dictamen de la Comisión de Hacienda del Senado.