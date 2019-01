“Hacer una buena Copa”

Santaní arrancará el Apertura ante Capiatá, el miércoles (desde las 18.00), en el Unión Agrícola, pero la mente de los albinegros está puesta en realizar una buena campaña en la Sudamericana, en la cual enfrentará al Once Caldas, por la primera fase. “Cuando llegué a Paraguay, la gente de Santaní se contactó conmigo. Me contaron el proyecto y los objetivos que tenían, me gustó bastante y por eso me decidí a venir acá”, dijo Guillermo Beltrán, una de las principales incorporaciones del equipo de Héctor Marecos, quien había asegurado estar conforme con los que llegaron.