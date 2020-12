Habrá buses al interior por fiestas, pero no aumentarán las frecuencias

Desde la Dirección Nacional de Transporte (Dinatrán) confirmaron que no habrá restricciones en la circulación de buses de mediana y larga distancia por la temporada de fin de año. Sin embargo, recuerdan que los protocolos sanitarios continúan vigentes.

“El transporte no va a estar suspendido. Lo que no se va a dar es la liberación de horario”, indicó el director de Dinatrán, Juan José Vidal. Entre las principales medidas sanitarias figuran aspectos, como el uso obligatorio de tapabocas, insumos desinfectantes dentro de los colectivos, límite de la cantidad de pasajeros a ser transportados; hasta 16 personas pueden ir paradas en buses grandes y seis en pequeños. El director mencionó que a lo largo de las fases de la cuarentena se multaron a más de 30 empresas de transporte por incumplimiento de estas medidas sanitarias. Indicó que se realizarán controles en los 19 puestos fijos de fiscalización y en los cerca de siete puestos móviles en ruta. Por su parte, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, había anunciado que si bien no se plantean nuevas restricciones por las fiestas de fin de año, se considerarán multas de entre G. 400.000 y G. 16 millones para quienes incumplan las medidas dispuestas contra la aglomeración en lugares públicos, traslados masivos y otros. TERMINAL El director de la Terminal de Ómnibus de Asunción (TOA), Jorge Peña, indicó que se solicita a los pasajeros que se acerquen hasta el lugar como máximo 15 minutos antes de abordar el ómnibus para estar el menor tiempo posible dentro de la estación. Instó además a adquirir boletos de pasajes con anticipación para evitar aglomeración. Recordó que inclusive varias empresas de transporte cuentan con servicio de compra online. Actualmente, la TOA registra una disminución de cerca del 50% de pasajeros que pasan por estas fechas. “El promedio normal en diciembre era de 30.000 personas, hasta inclusive 50.000 en las fechas claves. Ahora llegamos a un registro de entre 15.000 y 17.000 viajeros”. Peña informó que siguen vigentes los protocolos como desinfección en la zona de ingreso al recinto y área de desembarque.



SIN RESTRICCIÓN. El servicio de transporte no se suspende, pero prometen que habrá controles.



17.000

pasajeros es la máxima cantidad diaria que pasaron por la Terminal este mes, mientras que en años anteriores superaba los 30.000.



