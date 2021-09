Habilitaron preventa para la esperada película del 007

Los fanáticos de la saga que protagoniza el agente 007, James Bond, celebran la noticia de que la cinta No Time to Die, se estrenará en cines de Paraguay el 30 de este mes, al igual que en las salas del Reino Unido, antes que el estreno en EEUU, previsto para el 8 de octubre.

La boletería de las salas de cine Itaú del Sol habilitó la preventa de entradas para ver la cinta a fin de mes. Además, Hansel Biedermann, de Mediagroup, confirmó que también se encuentra habilitada la preventa de tiques para ver la cinta paraguaya Charlotte, “a pedido del público”, señaló.

Sin tiempo para morir (No Time to Die) es la vigesimoquinta película de James Bond producida por Eon Productions.

La cinta cuenta con la participación protagónica de Daniel Craig en su quinta y última actuación como James Bond. Cary Fukunaga dirige la cinta tras la renuncia del director Danny Boyle, quien argumentó “diferencias creativas”.

En la cinta, Bond abandona el servicio activo y disfruta de una vida tranquila en Jamaica. Su paz se ve interrumpida cuando un viejo amigo, Félix Leiter de la CIA, acude en busca de ayuda.

El amigo le pide unirse a la misión de rescate de un científico secuestrado, la cual resulta ser mucho más traicionera de lo esperado, llevando a Bond tras el rastro de un misterioso villano armado de peligrosa tecnología de vanguardia.

Mientras que Charlotte es una cinta que gira en torno a una olvidada estrella de cine. El filme se estrena el 23 de este mes en salas locales. Al enterarse de que el director que la llevó a la fama filmará su última película en Paraguay, se embarca en un viaje insólito, en busca de algo más que el protagónico que siente que le pertenece. Comedia filmada en Paraguay, con la participación de galardonadas estrellas de cine. La película está dirigida por Simón Franco, con participación de Ángela Molina, Ignacio Huang, y Lali González, entre otros.

ESTRENOS DE LA SEMANA. Jack en la caja maldita (The Jack in the Box), con Robert Nairne, Ethan Taylor, Lucy-Jane se puede disfrutar en las salas de cine. La sinopsis señala que cuando una vieja caja sorpresa es descubierta y se abre, sus nuevos propietarios tienen una razón para creer que el espeluznante muñeco payaso que lleva adentro tiene vida propia.

Otro estreno de la semana es Cry Macho (Cry Macho), filme dirigido y actuado por Clint Eastwood. Con la participación de Eduardo Minett, Natalia Traven. Una ex estrella del rodeo y criador de caballos abandonado acepta un trabajo para llevar al hijo pequeño de un hombre a casa y alejarlo de su madre alcohólica. En su viaje, el jinete encuentra la redención enseñándole al niño lo que significa ser un buen hombre.



