“Ha sido un placer”: Serrat se despide de los escenarios

Serrat quería despedirse en persona de su público, y para ello se lanzó a una última gira que arrancó el 27 de abril, en Nueva York, y con la que cruzó después América Latina, de Puerto Rico a Argentina, además de un extenso recorrido por España que desembocó en Barcelona.

Eligió bajarse de los escenarios en casa, en la ciudad donde un día de 1965 aquel joven espigado y magnético que iba para ingeniero agrónomo cogió su guitarra y apareció por una radio barcelonesa.

No tardaría en llegar el éxito nacional y el salto a Latinoamérica de quien fue designado en el 2014 Persona del Año por los Grammy Latinos. “Sabíamos que hoy sería un concierto emotivo, pero puede ser os he fallado en dos cosas. La primera es que todavía no he llorado”, dijo divertido en un momento de un recital que contó con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Autor de himnos, como Mediterráneo, Cantares, dos de las ovaciones más rotundas de la noche, Paraules d’amor o Tu nombre me sabe a hierba, la música de este autor que comenzó cantando en catalán y se define como un “latinoamericano de Barcelona” vio crecer a varias generaciones de hispanohablantes, a las que el anuncio de su despedida puso ante el retrovisor.

Conocido como “el noi del Poble Sec” (el chico de Poble Sec, en catalán), por el popular barrio barcelonés en el que creció –y donde ahora una placa recuerda su nacimiento el 27 de diciembre de 1943–, Serrat comenzó su carrera a mediados de los 60. Comprometido y de profunda sensibilidad en sus letras, fue uno de los representantes de la Nova Cançó Catalana, aunque su primer gran éxito llegaría en 1969 con el álbum en castellano dedicado al poeta español Antonio Machado.

De firmes ideales progresistas, Serrat pertenece a la generación de artistas que lucharon contra el régimen franquista (1939-1975), al que no dudó en incomodar cuando rechazó cantar en Eurovisión por no poder hacerlo en catalán. EFE



No a dictaduras

Hijo de un operario barcelonés y una aragonesa que sufrió intensamente la muerte y la crudeza de la Guerra Civil (1936-1939), llegó a exiliarse unos meses en México en los últimos estertores del franquismo y nunca ocultó su oposición a las dictaduras militares sudamericanas.