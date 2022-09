Gustavo Cabaña: "Todo lo que hago me encanta, me apasiona"

Gustavo Cabaña cumple 22 años de trayectoria artística este año y lo celebra actuando en su producción Las Karashan 4, que se despide en el Teatro Latino (Teniente Fariña casi Iturbe), hoy a las 20:00.

El polifacético Cabaña divide su tiempo entre la docencia y el arte. Al consultarle con qué rol se identifica más, ya sea actor, guionista, director, productor o docente, responde: “Desde siempre quise ser profesor y actor. Todo lo que hago me encanta hacer, soy muy apasionado por lo que hago”.

“En cada una de las actividades que realizo utilizo todas mis capacidades y conocimientos, cuando enseño, actúo, escribo, produzco y dirijo. Agradezco poder hacer todo lo que me gusta y apasiona hacer, de lo contrario, no lo haría”, afirma.

Los inicios de Cabaña datan del año 1998 cuando conoció a Milva Gauto, Clara Franco y Walter Evers en la radio (City). “Llamé y comencé a hacer un personaje al aire, les gustó mucho, se rieron y Milva me invitó a ir a la radio. Después se mudaron de radio, Milva y Walter fueron a Venus, mientras que Clara decidió quedarse en City”, recuerda.

Sin embargo, se mantuvo en contacto con ellos, hasta que Walter viajó a EEUU a trabajar y Milva le invitó a grabar cápsulas para el programa que hacían en Venus.

“En el año 2000 Milva cambia de radio, se va a Santa Mónica y me propone hacer un personaje fijo dentro del programa, y es ahí, considero yo, que oficialmente arranca mi carrera. Milva es mi mamá guasu”, afirma.

EN TEVÉ. Gustavo Cabaña reflexiona que desde que empezó su carrera soñaba con “llegar lejos”.

Su paso por la televisión empieza con un proyecto con Clara Franco que nunca estrenó, y ella vio las habilidades de su compañero, y le invitó a participar de un programa de humor que estaba armando con Walter Evers. El show era Telecomio ”y ya para el segundo episodio estaba grabando con ellos. Desde ahí hasta ahora, no paramos. Clara es mi mamá en la televisión”, sostiene.

Para Gustavo, Clara y Walter son, aparte de colegas y amigos, hermanos, así como Maricha Olitte, José Ayala, Paola Peralta.

“Para mí era un sueño hecho realidad, estaba actuando con personas a quienes yo solamente veía por la televisión. Enseguida encajamos todos, unos con otros, nos llevamos muy bien, hasta ahora”, recuerda.

En Telecomio cada uno llevaba su idea. “Era ‘vos podés hacer tal cosa, vos tal cosa, hagamos esto, hagamos aquello’. Entendimos, sin que nadie nos explicara, que el triunfo y el éxito eran de todos, tanto de los que estaban en pantalla como de los que estaban detrás de cámaras”, detalla.

EN RADIO. Cabaña pasó por diversas radioemisoras también, donde compartió con varios conductores, tanto en AM como en FM. “Fue un aprendizaje constante”, recapitula. Considera que no era fácil, por más experiencia que tenía en radio, trabajar con Carlos Báez, Pablo Herken, Óscar Acosta, Menchi Barriocanal, Euclides Acevedo, Luis Bareiro y otros, “pero aprovechaba al máximo la oportunidad, siempre”.

TEATRO. El paso por las tablas de Gustavo Cabaña se inició con el productor Domingo Coronel. “El teatro te conecta con la gente, eso me encanta. Inicié con Habemus Locus I. Y tantas otras obras como Plata yvygvy rekávo, donde compartí escena con mi maestro, don Rafael Rojas Doria”. En teatro trabajó con los grandes, como Carlitos Vera, Luis D’Oliveira, Blanca Navarro, Arnaldo André, Anita Recalde, Mirian Sienra, entre otros, y también a nivel internacional con grandes figuras.

“Fue una linda experiencia el hecho de participar con figuras que ni nunca me iba a imaginar estar compartiendo escena (Arnaldo André, Nazarena Vélez y Diego Tota Santillán, Florencia de la V y Emilio Disi, Moria Casán, Miguel Ángel Rodríguez y Raúl Lavié). Todo es enriquecedor, todo suma para tu aprendizaje y experiencia. Cada experiencia es única y hay que aprovecharla”, señala.

VOLVER A LA REaLIDAD. Para Gustavo Cabaña no todo fue color de rosa, hubo momentos en los que perdió el rumbo. “Se me subieron los humos, pero yo me di cuenta y dije: yo no soy así, esto está mal. Ese es el momento de volver a la realidad y reconocer tus fallas. A veces, cuando te la crees, fuiste. Lo mas importante creo que es mantener la humildad”.

A saber

Gustavo Cabaña Rodas: Nació un 24 de enero de 1982. Es actor cómico, humorista, imitador, locutor, productor y escritor paraguayo. También se dedica a la docencia en el área de Ciencias Exactas como profesor de Matemáticas y Física. Actuó en radio, televisión y teatro. Compartió con grandes figuras nacionales e internacionales.

Las Karashan 4: Show que presenta hasta hoy, a las 20:00, en el Teatro Latino, Teniente Fariña e Iturbe, junto a Manni Delvalle y Walter Evers y un elenco de baile dirigido por Naty Ramos y la participación de Rodrigo Limousin.