Gusinky reclamará al Consejo por qué no está en la nómina José González Macchi

Dijo que pedirá explicaciones del porqué no se le incluyó entre los candidatos al abogado José González Macchi.

Manifestó además que le llama la atención que no se haya transmitido el proceso de selección de postulantes.

Al ser consultada sobre los ternados primero intentó evadir alegando que todavía no vio y que su correligionaria Lilian Samaniego justamente le preguntó sobre el tema.

Indicó que se enteró a través de los medios de comunicación sobre los integrantes, y que conoce al abogado Delio Vera Navarro.

“Hubo otros que eran excelentes”, refirió en cuanto a los candidatos para la terna.

“No sé cómo no entró José Ignacio (González Macchi). Me llamó la atención. No ahondé todavía sobre eso”, refirió la parlamentaria.

“Voy a ponerme a analizar y voy a pedir explicaciones a la gente que forma parte del Consejo. Le diría porqué no entró en la terna José González Macchi. Podría haber estado”, consideró.

“Llama la atención que no se transmita y en qué se basaron. Me extraña que no esté en la terna”, insistió.

Alegó que no quería emitir ningún juicio de valor sobre la nota del Consejo, y que no podía desconfiar sobre los criterios que se utilizaron, ya que primero quería consultar a los miembros del Consejo.

La terna integrada además de Vera Navarro, por César Diesel Junghanns y Gustavo Santander Dans tuvo entrada oficial en el Senado.