Guardianes de la Galaxia 3 y La Sirenita encabezan estrenos del mes

Entre estos, uno de los más esperados es la tercera (posiblemente la última) entrega de la saga Guardianes de la Galaxia. Peter Quill, en la cinta, aún conmocionado por la pérdida de su amor Gamora, debe reunir al equipo de superhéroes para defender nuevamente al universo y a uno de los suyos. Una misión distinta a las demás, que si no se completa con éxito, podría llevar al final del grupo tal como se lo conoce.

La cinta vuelve a ser dirigida por James Gunn, quien ofició el rol en las anteriores entregas. Con 150 minutos de extensión, la película de Marvel que podrá verse desde el jueves 4, cuenta en su elenco con el retorno de Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan, Pom Klementieff, Sean Gunn, Elizabeth Debicki, entre otros. Además, se acopla el joven Will Poulter y Chukwudi Iwuji. Este último interpretará al villano de la cinta, el alto evolucionador.

COMEDIA Y ANIMACIÓN. Por otro lado, el jueves 11, llega a las salas Cuando ellas quieren más, la segunda entrega de Book Club, que presenta el nuevo viaje de cuatro mejores amigas que llevan su club de lectura a Italia para protagonizar una divertida jornada de chicas que nunca antes vivieron. Con 107 minutos de extensión, bajo la dirección de Bill Holderman, integran el elenco Jane Fonda, Diane Keaton, Mary Steenburgen, Andy Garcia, Candice Bergen, Don Johnson, entre otros.

Ese mismo día también estrena la animación El reino de terracota, que acompaña a la joven Jade y al guerrero Magnus, que unen fuerzas para luchar contra criaturas que atacan su ciudad subterránea. En medio del conflicto surge el amor. Dirigida por Leon Ding y Yongchang Lin, la cinta de 111 minutos cuenta con un elenco de voces de Paul Rinehart, Chris Boike, Joseph S. Lambert, Olivia Seaton-Hill, Nichalia Schwartz y otros.

RÁPIDOS Y FURIOSOS. El jueves 18 los amantes de la acción acudirán a las salas para ver Fast X, la décima entrega de la saga cinematográfica Rápidos y furiosos. La franquicia que presentó cintas en las que los personajes se enfrentaban a escenarios y situaciones cada vez más complejos que exigían habilidad y destrezas de sus protagonistas, regresa con una nueva película en la que Dom Toretto y su familia se vuelven el blanco del vengativo hijo del mafioso de las drogas Hernán Reyes.

Con 141 minutos de duración, la cinta es dirigida por Louis Leterrier, quien tiene en su haber la dirección de filmes como El transportador 1 y 2, El increíble Hulk, Furia de Titanes, Ahora me ves…, etc.

Vin Diesel vuelve a encabezar el elenco de estrellas y se suman figuras habituadas de los fanáticos de la saga, como Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez, Ludacris, Jason Momoa, John Cena, Jason Statham, Helen Mirren, Brie Larson, Charlize Theron y otros.

FANTASÍA. Desde hace un tiempo, Disney presenta nuevas adaptaciones de sus clásicas películas, como ocurrió con La Bella y la Bestia, Mulán, Aladdín, etc. El jueves 25 le toca el turno a La Sirenita con la versión en live action de la animación estrenada en 1989.

La cinta presenta a Ariel, la más joven y desafiante hija del Rey Tritón, que desea conocer más sobre el mundo que se esconde más allá del mar. Cuando visita la superficie se enamora del apuesto príncipe Eric, aunque tiene prohibido interactuar con los humanos, sigue su corazón y termina haciendo un trato con la malvada bruja del mar, Úrsula, que le da la posibilidad de experimentar la vida en la tierra, lo que provoca que esté en peligro y que la corona de su padre se eche a perder.

Con 135 minutos de duración, la película es dirigida por Rob Marshall, conocido por oficiar el mismo rol en Chicago, Memorias de una Geisha, Piratas del Caribe: En mareas misteriosas, Into the Woods, etc.

La actriz Halle Bailey encabeza el elenco que está integrado por Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy, Javier Bardem, Jacob Tremblay, entre otros.



La despedida de los personajes de Marvel, una nueva adaptación de Disney y la décima entrega de la saga de acción encabezada por Vin Diesel, son algunos de los estrenos que llegan en mayo a las salas locales de cine.



Titulo

Cinta:

Guardianes de la Galaxia 3.

Estreno:

Jueves 4.



Cinta:

Cuando ellas quieren más.

Estreno:

Jueves 11.



Cinta:

El reino de terracota.

Estreno:

Jueves 11.



Cinta:

Fast X.

Estreno:

Jueves 18.



Cinta:

La Sirenita.

Estreno:

Jueves 25.