Guaraní exige pago a River Plate

Juan Alberto Acosta, presidente de Guaraní, confirmó a Urbana al Máximo, por Radio Urbana 106.9 FM, que los requerimientos de pago vienen desde enero, pero que River decidió ir al TAS para extender los plazos; su justificativo es la recesión económica por la pandemia.

“Recibimos en ese entonces 1.450.000 y queda otro porcentaje que todavía no se recibió. Tiene fecha atrasada. Cedimos un 45%, queda un 10% para futuras ventas; está pendiente otro 45% que se está tratando de traer, de lo que a Guaraní le falta cobrar. Desde enero está el reclamo. River recurrió al TAS, no creo que sean argumentos sólidos, pero no tiene otra que pagar”, apuntó Acosta en la charla.

Julio Scarone es el abogado que maneja este tema para Guaraní y según su criterio jurídico, el TAS también fallará a favor del Legendario y el pago indefectiblemente se deberá realizar.

Cambio. Acosta también abordó la cuestión arbitral en el torneo local, algo que a su criterio debe tratarse en consejo de presidentes de la APF al finalizar la temporada.

“Hay que hacer un análisis profundo al término del torneo, a ver si conviene mantener a los directores del árbitro. Creo que el análisis no saldrá positivo. Vemos si es válido que continúe Elizondo (Horacio) como director; escucharlo con argumentos válidos a ver si convence a los presidentes, pero creo que se deben tomar decisiones”, apuntó enérgicamente Acosta. El mandamás aurinegro expresó que charló con el mismo Elizondo, y quedó sorprendido: “He hablado con él en varias ocasiones y sus respuestas fueron muy infantiles, no satisfacen”.

Sobre el andar del equipo dirigido por Fernando Jubero, Acosta demostró su conformidad y hasta sorpresa, ya que el ciclo del técnico es a largo plazo y no se esperaba que en este torneo esté peleando el título. “Muy bien Jubero. La capacidad del cuerpo técnico adelantaron los hechos y estamos peleando por un título (...) Vamos a dejar que termine el torneo, apenas esto ocurra iremos delineando el año que viene. Hay que ir preparándose porque estamos bien metidos en la Libertadores”, apuntó Acosta.

Por último, el presidente aborigen aseveró que no se moverán de Dos Bocas para la última fecha del Clausura y que allí recibirán a Cerro.

1.450.000 dólares es lo que reclama Guaraní a River Plate de Argentina por el segundo pago por el defensa Robert Rojas

“He hablado con él (Elizondo) en varias ocasiones y sus respuestas fueron muy infantiles. No satisfacen”. Juan Alberto Acosta, presidente de Guaraní.







Segovia al campo

Matías Segovia sería la gran novedad en el armado del equipo aborigen para recibir a River, mañana a las 19:45, en Dos Bocas.