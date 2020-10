Grupos y solistas nacionales siguen creando con variedad de estilos

Baladas, rock, rap, son algunos géneros que forman parte de nuevas producciones musicales y audiovisuales para disfrutar en plataformas digitales.

El cantante, que se autodenomina colomboparaguayo, Basti, colgó en las redes su canción y videoclip Recuerdos, una fusión entre lo pop y urbano, disponible en la plataforma YouTube y otras. Sebastián Toro Ruiz, más conocido como Basti, ofrece así un hit de discotecas y enfocado en el verano. “La vida está llena de giros e incertidumbres, por eso quisimos plasmar la historia, la vida de una persona que da todo por sus sueños, pero en el camino no faltan los tropiezos, que muchas veces desencadena en rabia, ira y hasta depresión”, contó el artista que nació en Bogotá, pero reside en Paraguay, con su familia desde hace tiempo. Fpom y Retobad0, músicos encarnacenos, se encontraron de nuevo para producir la canción Lunares, un single gestado y producido en los últimos meses, y que estrenó en la segunda quincena del mes pasado. Los músicos ya colaboraron en otra producción titulada Sin vos a ningún lado, canción realizada en conjunto con Diego Zarza. Lunares fue compuesta por el rapero Retobad0 y es el tercer estreno junto a 1996 y Harte con 'H' de JipJop. Fpom fue el encargado de masterizar estos dos últimos temas, y de musicalizar y producir el primero. La masterización de Lunares fue encomendada a Nico Melgarejo, veterano del ámbito local. El arte de tapa fue dibujado por Nicole Selent y editado y realizado por Magic.Kukis. MÁS PROPUESTAS. La primera banda de rock femenina California Super Star, con más de cuatro décadas de vigencia, lanzó al ciberespacio su videoclip Nunca olvidaré tus lindos ojos, disponible en Spotify, Instagram, Twitter y YouTube. “Las cosas que nos motivan nos dan energía para hacerlas siempre y ahí es donde creemos que está el secreto de la juventud”, comentó la vocalista del grupo, Reina Basaldúa. Otra artista que colocó su producción en el mercado local es Marie Chantal, con su videoclip, correspondiente a la canción inédita El amor; un tema preparado en colaboración con el sello discográfico Paraguay Music, grabado en dicho estudio y masterizado en Estados Unidos. La intérprete, que canta al amor, dice que con esta canción urbana resalta las combinaciones de emociones que se presentan al experimentar el amor. El videoclip se grabó en un ambiente rural con un paisaje campestre.





Lanzamientos

Psycho Key: Psycho Key o Kevin Tanaka presentó su material debut Think About You, con tres canciones que ya están disponibles en las plataformas digitales. En Instagram, @psycho.key y Spotify.

Basti: El cantante colombiano, residente en Paraguay, presentó Recuerdos, en plataformas digitales.

Fpom y Retobad0: Los músicos encarnacenos lanzaron el single Lunares.

California Super Star: el videoclip Nunca olvidaré tus lindos ojos está disponible en Spotify y YouTube.

Marie Chantal: Presentó el videoclip El amor.