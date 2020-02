Gremios piden al Senado el rechazo del proyecto sobre zonas francas

Representantes de doce gremios empresariales ratificaron ayer ante la Comisión Permanente del Senado su postura de rechazo al proyecto de ley que reglamenta el régimen de área aduanera especial. Insisten en que es “inconstitucional” y adolece de varias falencias.

En la reunión, presidida por el senador colorado Arnaldo Franco, estuvieron los representantes de 12 gremios empresariales, entre ellos, el Centro de Importadores del Paraguay (CIP) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP). También estuvo el ministro de Hacienda, Benigno López, el viceministro de Tributación Oscar Orué y senadores miembros de la comisión de distintas bancadas. El proyecto de ley en cuestión “reglamenta el régimen de área aduanera especial, previsto en el código aduanero, para el fomento del turismo de compras para extranjeros no residentes en la República del Paraguay”, y fue presentado por los senadores Enrique Bacchetta (ANR), Juan Bartolomé Ramírez (PLRA), Abel González (PLRA), Arnaldo Franco (ANR) y Zulma Gómez (PLRA), entre otros, a iniciativa de un grupo de empresarios y comerciantes de Ciudad del Este. Al término de la reunión, el titular del Centro de Importadores, Neri Giménez, dijo que el diálogo sobre este proyecto va a continuar. Indicó que en esta ocasión pusieron a conocimiento de los senadores los argumentos y motivos por los cuales rechazan el proyecto de ley. “Hemos estado doce gremios empresariales que estamos en la misma línea porque entendemos también la problemática de Ciudad del Este, pero realmente el proyecto es inviable e imposible de llevar a los niveles de impuestos que plantean”, enfatizó. En cuanto a los puntos que cuestionan, Giménez refirió que, en primer lugar, consideran que es inconstitucional porque establece condiciones de desigualdad, también que plantea impuestos diferenciales muy amplios, además de una franja operativa de 15 kilómetros. Añadió que otro aspecto es el tema de los controles fitosanitarios que hacen las instituciones como INAN y Dinavisa. CAREO. Por su parte, el senador colorado Óscar Salomón, dijo que el presidente de la comisión había participado en una reunión en CDE con los empresarios que apoyan el proyecto. Refirió que ayer escucharon a los sectores que están en contra. En este contexto, dijo que planteó que se haga una reunión conjunta para un careo respetuoso entre todos los sectores, a fin de sacar toda la información para asumir una postura final sobre la iniciativa. Apuntó que Hacienda sentó postura en contra, debido a que afectará a los ingresos impositivos y que el senador Baccheta, uno de los proyectistas, ahora también cambió de postura y ya no lo apoya. El parlamentario colorado refirió que, de momento, aún no hay una tendencia sobre el proyecto de ley. “Propone bajar impuestos a un nivel absurdo”

El ingeniero Iván Dumot, secretario general del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), sostuvo ayer que el proyecto de ley para zonas francas que impulsan empresarios de Ciudad del Este, puede llegar a tener un impacto negativo de más de cien millones al fisco. Dijo que el proyecto plantea “bajar los impuestos a niveles absurdos”. Sobre el punto, refirió que quieren que se aplique el 4 por ciento para todo, aspecto que lo convierte en uno de los principales defectos, atendiendo a que el resto del país paga desde 18 hasta el 30 por ciento.

Indicó que hay productos que tienen alta competitividad y otros no. Aseguró que las tiendas francas que Brasil habilitará en Brasil no representan problema. Apuntó que el año pasado no se abrió ninguna, pero aun así el comercio fronterizo perdió competitividad, pero debido a la cotización del real.