Gremios piden al Gobierno  hacer respetar libre tránsito por las rutas 

Noguera señaló que esperan que el Gobierno tome medidas para proteger y garantizar el bienestar de toda la población, amenazada por la protesta de camioneros.

Consideró que ante cada situación que se presente, se deben agotar todas las instancias de un diálogo constructivo, que busque el acercamiento y solución de todas las diferencias, dentro del marco legal y constitucional.

También subrayó que el derecho a manifestarse es una garantía constitucional, pero debe tener reivindicaciones legítimas y debe hacerse sin vulnerar las garantías constitucionales de los demás ciudadanos, como el de la libre circulación de bienes y personas por todo el territorio nacional y el derecho al trabajo.

Manifestó que no corresponde la exigencia de los camioneros, quienes bajo amenazas de cierres de rutas y cuestiones ilegales pretenden que la “Fiscalía exhiba las pruebas que tiene contra los camioneros actualmente detenidos, lo cual va en contra del secreto de las actuaciones dentro de toda investigación fiscal y proceso penal, en garantía de los propios detenidos y de todo el proceso”.

PERJUICIO. Por su parte, el nombrado titular de Avipar pidió que se respete el libre tránsito y el derecho al trabajo de terceros. Sostuvo que el cierre de rutas solo va a generar perjuicios a todos y también a los propios promotores, en este caso, los camioneros.

Aclaró que sobre la protesta solo tienen informes de los medios de comunicación y nada oficial. “No sabemos qué vamos a hacer. Nos toman de sorpresa de vuelta”, lamentó.

Manifestó que, a su criterio, los que realizan la protesta no miden las consecuencias de sus actos porque perjudican a todo el país y a ellos mismos, teniendo en cuenta que los productores avícolas son los que todo el año les da trabajo de cargas de maíz y soja.

Becker, presidente de Capainlac, expresó que estaban preocupados por esta nueva movilización, aun cuando creen que el actual ministro del Interior aparenta estar más decidido a hacer respetar las leyes. “No hay mucha coherencia en los pedidos de los manifestantes y parece que no tiene visos de solución de buenas a primeras”, recalcó.

De todas maneras, apuntó que esperan no ser perjudicados como la anterior ocasión y que esto no desencadene situaciones de violencia, en caso de que los camioneros hagan de las suyas y el Gobierno asuma acciones firmes para hacer respetar las leyes y el derecho de terceros.

El ingeniero Cristaldo, referente de la UGP, manifestó que el derecho a reclamar y manifestarse no tiene por qué afectar a terceros. Por ende, no debe perjudicar a otro sector de la ciudadanía que no se adhiera a la manifestación.

Advirtió que la gente necesita trabajar y la economía del país está en un momento muy delicado y no se pueden permitir atropellos.

La Policía está en estado de alerta

La Policía Nacional emitió ayer una circular por la cual determinó el estado de alerta de seguridad de 100% ante la movilización de los camioneros a nivel nacional. En este sentido, el ministro del Interior, Federico González, dijo que el Gobierno hará respetar el libre tránsito en el país.

Por su parte, el comisario principal Ricardo Orué, de la Comisaría 4ª Asunción, confirmó la Circular Nº 22, por la que se dispone la alerta para la fuerza efectiva de la Policía, a partir de las 00:00 de hoy, “con motivo de manifestación y paro a nivel país, organizada por el Sindicato de Trabajadores de Transporte de Carga Nacional e Internacional (Sittracni)”. El documento lleva la firma del comisario general Baldomero Jorgge Benítez, subcomandante de la Policía.