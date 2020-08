Gremio pide evaluación rigurosa del aumento de la deuda y su impacto

Teresa Gaona, presidenta de la Asociación de Bancos y Financieras (Abafi), realizó un análisis sobre los dos años del Gobierno actual y abogó una evaluación rigurosa sobre el crecimiento de la deuda pública y su impacto, con participación de todos los sectores de la economía.

En una entrevista concedida a Última Hora, Gaona indicó que desde el inicio de la gestión, la agenda de políticas públicas se viene desarrollando en contextos “sumamente complejos”. Señaló que el año pasado hubo un nulo crecimiento económico, influenciado por fenómenos climáticos, y este año -en el que se esperaba un repunte- se tuvo la pandemia por Covid-19, “con todas las incertidumbres a nivel mundial y local que ello representa”. Acotó que, en ese contexto, se observan avances, como la reforma fiscal con la intención de modernizar del sistema tributario, el impulso dado en el primer semestre de este año a las obras de infraestructura y las acciones concretas en la lucha contra el crimen organizado, pero aseguró que subsisten desafíos importantes en materia de seguridad jurídica, como elemento positivo para la incentivar la inversión extranjera. Asimismo, la titular de Abafi consideró importante mantener “espacios de trabajo y trasparencia” en los temas que afectan a la economía y su desarrollo, e instó a una revisión sobre el incremento que se observa en el endeudamiento del país. “Consideramos que el aumento de la deuda pública debe ser evaluado con rigurosidad y estimación de impacto en el tiempo, con participación activa de todos los sectores de la economía, bajo un liderazgo económico visible, que apunte a alinear la estrategia público-privada y a orientar esfuerzos conjuntos y claros, para generar las condiciones deseadas a nivel local, como así también, mantener la posición obtenida ante los mercados internacionales”, señaló. Desafíos. Por otra parte, Gaona expresó que el gran desafío en el corto plazo para el Gobierno de Mario Abdo Benítez es lograr la recuperación económica en el contexto de la incertidumbre generada por la pandemia. “Para esto, será fundamental la transparencia en el uso de los fondos aprobados por la Ley de Emergencia Sanitaria, así como su correcta ejecución. Asimismo, el presupuesto del año 2021 debería transmitir un claro mensaje de compromiso con el límite al déficit fiscal”, manifestó. Aseguró que el sistema financiero se encuentra participando del proceso de recuperación, otorgando créditos a los sectores productivos, además de facilitar productos y servicios digitales. fogapy. Al ser consultada específicamente sobre el Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy), refirió que las entidades están incrementando la concesión de créditos con esta herramienta y dijo que, desde su óptica, se está logrando un mejor tiempo de respuesta. “Con los últimos ajustes realizados al programa, estimamos que se lograrán los objetivos del mismo”, sostuvo. endeudamiento. La deuda pública creció ferozmente en los primeros seis meses de este año para enfrentar la pandemia del Covid-19. La cifra llegó a un nuevo techo histórico: USD 10.871,4 millones, según los últimos datos del Ministerio de Hacienda. Los compromisos aumentaron en USD 2.012,3 millones entre enero y junio, con respecto al cierre del 2019. En términos porcentuales, la variación fue del 22,7%. Con estas estadísticas y el reciente ajuste hecho por el Banco Central del Paraguay (BCP) a las proyecciones de crecimiento económico (del -2,5% al -3,5%), el documento oficial indica que la relación deuda/PIB se ubicó en el 30,7% y entró en el rango de alerta de acuerdo con los parámetros del Fondo Monetario Internacional (FMI). Las obligaciones asumidas mediante la emisión de bonos soberanos pasaron de USD 3.910 millones a USD 5.360 millones; mientras que las contraídas a través de préstamos, de USD 3.007,2 millones a USD 3.611,6 millones. Es así que, los compromisos internacionales alcanzan USD 9.339 millones, lo que representa el 85,9% del total. La deuda interna, por su parte, alcanzó los USD 1.532,4 millones, equivalentes al 14,1%.



La Cifra

10.871

millones de dólares es el monto al que asciende la deuda pública, según los datos que Hacienda dio a conocer a inicios del mes.





En sector cooperativo solicitan mayor acceso a créditos blandos

Myriam Báez, presidenta del Consejo de Administración de la Confederación Paraguaya de Cooperativas (Conpacoop), también fue consultada por Última Hora sobre la gestión del Gobierno, desde la perspectiva de las entidades solidarias.

Destacó que hubo diálogo con el sector cooperativo en cuestiones como la promulgación de la ley que derogó el IVA a los actos cooperativos o la resolución de la Subsecretaría de Estado de Tributación que estableció que no todos los excedentes sean alcanzados por el Impuesto a la Renta Personal.

No obstante, abogó por más acceso a créditos blandos para el segmento, además de hacer hincapié en la necesidad de brindar seguridad jurídica a las cooperativas de trabajo, con el apoyo a una ley que defina con claridad la relación entre el socio y la entidad, para evitar que los socios demanden a su cooperativa entre otros aspectos. Asimismo, consideró que la experiencia con la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) no fue como se esperaba, ya que el Fogapy tiene requisitos muy exigentes y tasas bajas, mientras que Fisalco es de acceso limitado para los socios.