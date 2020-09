Gremio de médicos insiste en que la ivermectina no genera inmunidad

“Eso no genera ninguna inmunidad. Que la gente no se engañe pensando que no se va a infectar del virus. Eso no está demostrado científicamente. Se está utilizando en algunos países, como Perú y Bolivia, y vemos la cantidad de muertes y afectados que tienen. No es porque están tomando ivermectina que no les va a tomar la forma grave”, advirtió la titular del gremio médico, doctora Idalia Medina. Dijo que, muy por el contrario, la población debe cuidarse, respetar el protocolo sanitario, usar tapabocas, mantener la distancia y lavarse las manos. “80% de los infectados se van a curar solo tomando agua y 20% tiene que pelear porque se va a internar y de eso probablemente 5% va a necesitar de terapia intensiva. Estadísticamente es eso lo que está ocurriendo”, explicó.

Agregó que la pandemia está disminuyendo en Alto Paraná. Mencionó que en todo el mundo se vio ese tiempo de lucha intensa y que después se iba aplanando. “Es eso lo que estamos viendo en esta parte del país. No es por la distribución de la ivermectina que esto va a descender. Hay una curva de descenso. Estadísticamente hablando, es algo que iba a ocurrir y ahora se está trasladando a capital y Central”, señaló. Medina aseguró que no por tomar un antiparasitario se deben dejar los cuidados de lado. Estudios in vitro demostraron que para matar el virus se necesitan 50 veces la dosis que hoy se distribuye. “Y eso es algo incompatible para nosotros, porque produce mucha toxicidad. Otra cosa, la gente que toma algún tipo de medicamento, por ejemplo, ansiolítico, antidepresivo y medicamentos cardiovasculares, tiene que tener cuidado, porque puede producir reacciones adversas”, alertó.

HABLARON. Mencionó que como gremio médico dialogaron con el licenciado Jorge Allende, secretario de Salud de la Gobernación. “Me comuniqué con él, porque en la página (de la Gobernación) había medicamentos que estaban dando como tratamiento del Covid y no existe eso. Se disculpó y dijo que realmente se equivocaron y retiraron de la página”, señaló. Aclaró que la campaña de desparasitación que hoy están emprendiendo no cuenta con el aval de la Décima Región Sanitaria. “Muchos dijeron por qué no están los de la Décima, lógicamente que no van a estar porque es algo que no está planificado dentro del protocolo del Ministerio (de Salud), entonces ninguna autoridad sanitaria podría apoyar eso”, dijo.

“Lo que yo reclamo bastante, y digo, sí vos querés dar ivermectina, poné la cara, decí yo soy médico fulano de tal, este medicamento puede servir y yo quiero darlo, y bueno, yo me hago responsable, voy a dar la ivermectina, dando las indicaciones necesarias. Nadie le va a decir nada, pero a través de la asociación reclamamos bastante porque ponen una campaña de desparasitación y, sin embargo, lo único que dieron es la ivermectina”, agregó.