Goleada para la cima

Guillermo Areco

gareco@uhora.com.py

Guaraní se impuso en su Toldería en duelo de regularización a River Plate por 3-0 y se suma al pelotón de líderes en el cierre de la 1ª rueda del Apertura. Acciones puntuales marcaron el rumbo del compromiso, porque de arranque el penal que convirtió con gran calidad el capitán Javier Báez permitió desarrollar mejor su argumento al local, que optó por controlar el juego con la posesión, siendo un equipo corto que se movió en bloque en base al juego seguro y toques precisos. Con las salidas largas, el Indio forzó a los errores al Kelito, de los que sacó mejor provecho por la buena distribución de sus hombres. Producto de ello, el Queso Fernández se mandó un golazo que sentenció el juego pasado el cuarto de hora, ante un rival partido en dos. PUNTOS CLAVES. La columna vertebral de Guaraní rindió alto. La seguridad de Gaspar Servio contagió a la solvencia de Javier Báez e ímpetu de Jhohan Romaña que se encargó de anular a un siempre combativo Dionicio Pérez. En el medio Bautista Merlini deambuló como eje y con movimiento pendular fue el nexo que nutrió la ofensiva y el encargado de marcar los tiempos del juego con el apoyo de Ángel Benítez, otro de mucho despliegue, mientras que en ataque Fernando Fernández volvió a hacer gala de mucha calidad, ubicación y técnica para la definición. Las variantes volvieron a encajar en el sistema, por lo que las salidas rápidas, con Raúl Bobadilla como "as bajo la manga", recurso de Costas para controlar el juego. Guaraní recuperó la memoria colectiva.

La figura

Jhohan Romaña

Lució seguro y combativo para ganar los duelos aéreos y terrestres. Buen despliegue para controlar su zona.

Una rara decisión

El juez David Ojeda expulsó con roja directa (y penal) al portero Pablo Gavilán, de River, a los 91’. El árbitro, que estaba de frente a la jugada, vio un supuesto codazo sobre Jhohan Romaña, por lo que no dudó. A pesar del llamado del VAR (manejado coincidentemente por Éber Aquino), su minuciosa revisión y que las imágenes evidenciaban de que la acción fue casual y no violenta, Ojeda se mantuvo en su resolución. Se esperaba el cambio, como lo hizo el mismo Éber Aquino con la vuelta al campo de José Leguizamón en Guaireña vs. Olimpia.

“Partido especial”

Para Gustavo Costas, el DT de Guaraní, “este partido era especial, para llegar a la punta del campeonato”. En cuanto al rendimiento de Raúl Bobadilla manifestó: “Primero vamos a tratar de ponerlo a punto, para que esté al 100%”. Fue crítico señalando que aún faltan algunos acondicionamientos en su plantel. “Nos falta mucho; con el gol tempranero ante River nos tranquilizamos. Sinceramente me quedo con el partido ante Libertad. Se mostraron destellos de lo que buscamos”.