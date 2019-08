Godoy pide que se investigue a Abdo y no integra comisión

Godoy señaló que por coherencia no formará parte de la Comisión de Investigación, que la Cámara de Diputados aún no definió quiénes conformarán. Recordó que la misma posición tuvo cuando se creó la comisión de investigación sobre Darío Messer, de que cuando existe una investigación abierta por la justicia, la comisión pierde competencia. “Para mí, según el orden constitucional y la ley, que regula el tema de la Comisión Bicameral, no debe intervenir una comisión cuando ya están en el ámbito jurisdiccional una cuestión. Sí voy a retomar mi lugar si la Fiscalía no tiene el coraje para investigar al presidente Mario Abdo Benítez, quien es el principal responsable que debe aclarar lo que pasó”, dijo.

Godoy fue el único senador de Honor Colorado que consideró que hubo un intento de traición a la patria en el acta y no compartió la postura de su líder, Horacio Cartes.