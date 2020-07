Gobierno oficializa la fase 4, menos para Asunción, Central y Alto Paraná

También dispone que los desplazamientos se podrán realizar dentro del horario de 5:00 a 23:00, de domingo a jueves, y de 5:00 a 23:59, de viernes a sábado, para las actividades y servicios dispuestos en esta fase.

La fase 4 incluye a los sectores hotelero, religioso y cultural, así como actividades deportivas y reuniones sociales, bajo medidas preventivas establecidas para todas las fases: uso de tapabocas, lavado de manos, distancia física, no compartir utensilios, incluidos en el modo seguro de vivir.

Un hombre que se desempeñaba como guardiacárcel en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este se convirtió ayer en otra víctima más del Covid en el país. La cantidad de fallecidos llega a 29. Este es el segundo fallecimiento entre los funcionarios del centro reclusorio. El primero ocurrió hace una semana y también correspondió a un funcionario que realizaba el mismo trabajo.

Con relación al nuevo deceso, el Ministerio de Salud Pública detalló que se trata de un paciente de 55 años que falleció en el Ineram. Dicha persona padecía de hipertensión y obesidad.

La cartera sanitaria reportó ayer que luego de ser procesadas 2.469 muestras, se confirmaron 172 nuevos casos de coronavirus.

De este total, 115 corresponden a contactos, cuatro a los llegados del exterior y 53 sin nexo. El número de internados es de 31 personas, 12 de ellas en terapia intensiva. Con los nuevos datos, la cantidad total de casos en el país llega a 3.629 en más de cuatro meses. Sin embargo, el número de casos activos es de 2.120.

Los casos sin nexo fueron identificados en Ciudad del Este, con 28 casos. En San Lorenzo se encontraron cinco y en Areguá dos, al igual que Luque, Capiatá y Minga Guazú. Por su parte, Asunción ha reportado cuatro sin identificar.

Hernandarias, Iruña, Itakyry, Itauguá, Lambaré, Loma Pytá, Villa Elisa e Yguazú registraron una persona sin nexo, cada uno.

Con pasacalle ubicado en la esquina del cementerio instan a quedarse en casa

“Quédate en tu Casa - Carajo, No Te Queremos Aquí”, reza un pasacalle en el acceso al cementerio de Encarnación que buscar generar conciencia en la población sobre la importancia del aislamiento en esta pandemia. El fuerte mensaje colocado desde la propagación de la enfermedad en nuestro país, generó reacciones a favor y en contra de parte de la ciudadanía que se hizo sentir a través de las redes sociales e incluso algunos consideran grosero, mientras que otros creen que es la mejor manera de llamar la atención y que la gente se quede en casa y evitar contagios.

El pasacalle fue colocado en el lugar por instrucción del responsable del camposanto Víctor Oh, quien señaló que el único fin del material es generar conciencia en la ciudadanía.

El pasacalle está ubicado estratégicamente en una de las esquinas de acceso al cementerio, donde todos los transeúntes y automovilistas tienen plena visual del material con el mensaje destinado a la ciudadanía en general.

Los cementerios son puntos de constante visita de la gente y la de Encarnación no es la excepción, si bien desde el inicio de la pandemia del Covid-19 se han implementado acciones que restringe el ingreso masivo de gente al lugar, en la actualidad numerosas personas acuden al camposanto a visitar a sus familiares. Este es el cementerio más grande de la ciudad de Encarnación, está repleto y prácticamente ya no cuenta con espacios para recibir más restos mortales.

La pandemia del Covid-19 ha sido motivo del despertar ciudadano en cuanto a la creatividad sobre temas relacionados a la importancia de adoptar medidas como el aislamiento social, uso de alcohol, tapabocas y evitar las aglomeraciones.

El camposanto está abierto de 07:00 a 17:00 los días miércoles, jueves, viernes y sábados, no así los domingos, lunes y martes. Según uno de los porteros, en las ultimas semanas aumentó las visitas en el lugar. AR