Gobierno denuncia asociación de terrorismo en caso de avión iraní

“Parece poco sostenible económicamente semejante movilización para el monto de la carga transportada”, señaló René Fernández, atendiendo que el Boeing 747-3B3M, con los 18 tripulantes iraníes y venezolanos, arribó al país para el transporte de una carga de cigarrillos de Tabacalera del Este (Tabesa) por USD 754.000.

La carga de Tabesa de Horacio Cartes fue vendida a Tabacos USA Inc., donde el ex presidente cuenta con acciones junto a su hermana Sara Cartes. Para ser revendida a Tabacal Free Zone Nv de Izaira Mansur, del grupo familiar Mansur, que opera desde Aruba y Curazao, y cuenta con vinculaciones con el contrabando de cigarrillos, narcotráfico y lavado de dinero, según la denuncia. “En la operación observamos entonces una facturación entre empresas del mismo rubro y de los mismos dueños, por lo que también se debe traer a la vista los respaldos y registro de debidas diligencias considerando la tipología de la transacción que se asemeja a una conducta típica para el lavado de activos” se lee en el escrito.

La Empresa de Transporte de Aerocargo del Sur (Emtrasur) arribó al país en un vuelo entre el 13 y 16 de mayo de 2022, en el Aeropuerto Guaraní, de Minga Guazú. Uno de los tripulantes iraníes, Gholamreza Ghasemi, sería un militar perteneciente a la Fuerza Quds, brazo de la Guardia Revolucionaria Islámica, según se lee en el documento que también refiere que la Secretaría Nacional de Inteligencia alertó que los demás iraníes seguirían siendo empleados de la aerolínea Qeshm Fars Air, sobre la cual pesan sanciones del Departamento del Tesoro de los EE.UU, por ser propiedad de Mahan Air, también sancionada por USA por haber sido usada por la Fuerza Quds para hacer operaciones de transporte de armas al Líbano en nombre de la Guardia.

puntos clave de denuncia de la senac.png

Funcionario destituído dio su versión

El funcionario de la Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac) Gustavo Sandoval, quien fue destituído de su cargo tras el aterrizaje y permanencia del avión iraní en nuestro país, dió ayer su versión de lo ocurrido y sostuvo que en todo momento lo usaron como “carne de cañón”, al tiempo de afirmar que las principales autoridades en todo momento estuvieron al tanto de la situación.

Mencionó que el propio titular de la Dinac José Félix Kanazawa fue el que le pasó los nombres de los 18 tripulantes y que tiene documentos que lo demuestran.

Indicó que el plan de vuelo establecía solo 8 horas de permanencia en el país, y que sin embargo el avión con sus tripulantes estuvieron 8 días.

“Primero alertó la Aduana, luego alerté yo, si yo no reportaba nadie iba a saber. Quieren instalar que yo fallé. Me utilizaron como carne de cañón cuando se dió una mala información al propio Presidente de la República”, dijo a la 780 AM.

A más de un mes del arribo del avión, Fiscalía abre investigación penal

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, dispuso la apertura de una investigación a fin de indagar los hechos ocurridos con la operación del vuelo carguero YV3531 venezolano y tripulado por pilotos iraníes. La Fiscalía determinará las conductas que pudieran tener relevancia penal, según indica un comunicado oficial dado a conocer ayer.

Quiñónez ordenó investigar el hecho a más de un mes de la llegada del avión de la empresa iraní Mahan Air, y que actualmente pertenece a Emtrasur, filial del estatal Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), que aterrizó el 13 de mayo pasado en suelo paraguayo y se maneja la información que partió tres días después, el 16 de mayo, llevando una carga de cigarrillos con destino a Aruba.

La información de la apertura de la investigación se dio a conocer horas antes que el ministro René Fernández presente una denuncia penal pidiendo que se indague el hecho punible de financiamiento del terrorismo, asociación terrorista y otros delitos.

Desde la entidad afirman que la carpeta se abrió “inmediatamente tras recibir por escrito la comunicación documentada por el funcionario público de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac)”, refiriéndose al funcionario Gustavo Sandoval, subdirector de Seguridad de la Aviación Civil.

Sandoval fue uno de los tres funcionarios de Dinac que fueron destituidos cuando salió a la luz el caso. Se maneja que el mismo no informó en su momento sobre el arribo del avión.

Los fiscales Alicia Sapriza, de la Unidad Especializada en Crimen Organizado; Osmar Legal y Liliana Alcaraz, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo; y Manuel Doldán, de Asuntos Internacionales, tendrán a su cargo las investigaciones.

Los agentes del Ministerio Público no dieron aún detalles de las diligencias que se realizarán en torno a este caso.