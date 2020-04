Gobierno amplía la cuarentena por el aumento de casos de coronavirus

La anterior medida hacía alusión a la necesidad de aislamiento total hasta este domingo 19. Sin embargo, se dispuso que la misma se extienda hasta el 26 del corriente debido a la cantidad de personas que dieron positivo al virus en los últimos días.

La idea del Gobierno es ir paulatinamente anunciando la extensión de la cuarentena, tal como lo viene haciendo desde un principio. Esta vez, a diferencia de ocasiones anteriores, el presidente de la República Mario Abdo Benítez utilizó su cuenta de Twitter para dar a conocer la medida.

“Se prolonga la cuarentena por una semana más con las mismas condiciones”, anunció el titular del Ejecutivo ayer temprano.

Equipamientos. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, resaltó que la cuarentena total se mantiene por una semana más y que las decisiones sobre las medidas de contingencia se irán tomando de acuerdo al escenario que se vaya presentando cada semana para tomar decisiones precisas de acuerdo al comportamiento epidemiológico de la población.

Aumentar la cantidad de toma de muestra para el estudio laboratorial del coronavirus (Covid-19), fortalecer el sistema de salud con el equipamiento de terapia intensiva, dotar de equipos de protección al personal de salud y que culminen las obras de los hospitales de contingencia en Asunción e Itauguá, son aún los detalles que faltan fortalecer en el sistema de salud por lo que se extendió una vez más la cuarentena total.

Los insumos médicos y equipamientos van arribando poco a poco en el país para la distribución a los centros hospitalarios. “(Queremos) Asegurar que el personal de blanco tenga todos los equipos”, señaló el ministro de Salud.

Una flexibilización gradual de la cuarentena se irá aplicando poco a poco en el país, añadió, por lo que cada semana se irán anunciando las medidas durante el aislamiento social.

De a poco. A su turno, y poco después del anuncio presidencial por las redes, el jefe de Gabinete Juan Ernesto Villamayor mencionó que las condiciones se mantendrán exactamente iguales a como se han desarrollado en las últimas semanas.

“El mundo está avanzando en total desconocimiento. Nadie tiene un calendario. Entonces decir vamos a establecer esto por 15 días o por 30, o por 60 o por una semana es indiferente. Nosotros hemos tomado como Gobierno la decisión de avanzar semana tras semana. La política del mundo es abrir, cerrar, avanzar, retroceder, porque todos están probando. Al día de hoy no hay un tratamiento en el mundo, no hay una vacuna en el mundo, no hay un calendario en el mundo. Entonces hemos optado por ir semana a semana”, señaló.

Desde el 10 de marzo que el Gobierno estableció la cuarentena, restringiendo el desplazamiento de personas y vehículos en las calles.

Las medidas a nivel nacional e internacional se van endureciendo a medida que sigue avanzando el Covid-19. El cierre de fronteras, vuelos cancelados fueron algunas de las primeras decisiones que se tomaron para evitar la propagación del virus en Paraguay.

Circulación controlada. De acuerdo con el decreto presidencial, que estableció la cuarentena obligatoria, solo se podrá salir para adquirir alimentos, medicamentos y artículos de limpieza.

No se debe incluir a menores de 18 ni a mayores de 60 años en la medida, salvo aquellas personas que ejerzan servicios médicos de urgencia o algún otro servicio imprescindible para la comunidad.

No obstante, muchas personas en todo el país se encuentran en una difícil posición económica y el Gobierno aún sigue con lentitud en la entrega de subsidios a familias vulnerables.