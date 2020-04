Gobierno advierte que no cederá y mantendrá cerrada la frontera

Desde el Consejo de Defensa Nacional ratificaron que las fronteras están completamente cerradas y no se permite el ingreso de ninguna persona.

Los paraguayos que llegaron hasta la mitad del Puente de la Amistad quedaron en un campamento provisorio. Federico González, asesor del presidente de la República, advirtió que no permitirán el ingreso de nadie. “Es directo y doloroso, pero es la realidad”, apuntó. Con esta medida se busca impedir una mayor propagación del virus en el país. Las autoridades exhortaron a aquellos paraguayos que están en otros países que se mantengan resguardados hasta que se puedan establecer nuevas medidas que permitan su ingreso a suelo guaraní. La cuarentena total se prolonga hasta el 12 de abril por disposición del Gobierno Nacional y recomendación del Ministerio de Salud Pública. Están en contacto con los consulados y las autoridades migratorias para contener la situación principalmente en el lado brasileño. Algunos compatriotas que ingresaron al país fueron trasladados a un centro de retiro y otros sitios para realizar la cuarentena. Ninguno presentó síntomas del Covid-19, según el reporte de las autoridades sanitarias. Algunos presentaron síntomas no concernientes a cuestiones respiratorias (esquizofrenia y diabetes). Todos fueron trasladados a un hospital al igual que un adulto mayor, detallaron. rechazo de vecinos Los vecinos del barrio María Auxiliadora de Presidente Franco y del centro urbano de Juan León Mallorquín rechazaron a los que debían guardar cuarentena en los moteles del supuesto narco, Javier Cabañas, alias Cucho, por temor al contagio en caso de que los mismos estén infectados. La movilización, en la que los vecinos violaron el decreto presidencial de aislamiento social, se produjo en la ciudad de Presidente Franco. La manifestación estuvo encabezada por el abogado José Luis Villar Alfonzo, quien afirmó que temían que se registre un brote del Covid-19 en el barrio por la presencia de 5 personas que están en cuarentena en el Motel París, actualmente administrado por la Senabico. Los pobladores del barrio quemaron neumáticos y echaron troncos de árboles frente al local. Antimotines llegaron hasta el lugar. El comisario principal Evert Paris, intentó explicarles que con la medida asumida los propios vecinos se exponían, pero igual siguieron. Abandonaron el sitio después de que las autoridades sanitarias dispusieron el traslado de 2 de los compatriotas a otro lugar de aislamiento, que ya no fue revelado. Dos de los que estaban en ese inmueble habían sido sometidos a controles sanitarios en la cabecera del Puente de la Amistad y se encontraban con 39 grados de temperatura. En la X Región Sanitaria no informaron si los trasladados en la noche del lunes son los que tuvieron fiebre. EM



Estricto. Hasta nuevo aviso no se permitirá el ingreso de nadie más al país, dice Defensa Nacional.



Disposición. Exhortan a los paraguayos en el exterior a resguardarse y esperar nuevas medidas.