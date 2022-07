Gobernador Roussillón y otros van a juicio por juegos de azar

En el mismo caso están acusados el ex intendente de Villa Hayes, Ricardo Núñez (ANR), y el ex director del Consejo Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), José Antonio Ortiz.

Otros investigados son el hijo del ex presidente Juan Carlos Wasmosy, Álvaro Wasmosy Carrasco, quien sería dueño de la empresa Technologies Development of Paraguay (TDP); también serán juzgados Carmen Corina Alonso, ex directora general de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), y Raúl Silva.

La investigación está a cargo de la fiscala Estefanía González.

Los acusados también deben defenderse ante un tribunal por los hechos punibles de prevaricato y usurpación de funciones públicas, según confirmó a ÚH la agente de la Fiscalía, encargada del caso.

La sospecha del Ministerio Público es que las personas nombradas, que formaban parte del directorio de Conajzar, habrían concedido de forma irregular adjudicaciones de máquinas tragamonedas, de la quiniela y de otros juegos de azar.

La investigación se inició luego de una denuncia realizada en el Congreso, en el año 2021.

Las irregularidades listadas responden al contrato que ha firmado Conajzar con iCrop SA para tercerizar el control y la fiscalización de todas las máquinas tragamonedas autorizadas en el país, que son, aproximadamente 50.000.

Además, se cuestiona el proceso de licitación de la lotería local y las denuncias de corrupción presentadas por los beneficiarios de los fondos estatales del juego, que aseguran que no han cobrado lo correspondiente.

SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO. En esta causa también estuvo procesado Sergio Coscia, quien fue procurador general de la República.

Coscia fue involucrado en las pesquisas por emitir dictámenes relacionados con el tema, pese a no estar facultada la Procuraduría General de la República, según esgrimió en su petición el Ministerio Público.

Sobre su caso, si bien la fiscala González afirmó tener la convicción sobre la responsabilidad de Sergio Coscia en el caso, explicó que aún no cuentan con elementos probatorios suficientes para sostener la causa.